NBA-Star Harden vor Mega-Trade

Topspieler James Harden wechselt laut übereinstimmenden Medienberichten innerhalb der National Basketball Association (NBA) von den Los Angeles Clippers zu den Cleveland Cavaliers. Im Rahmen eines Spielertausches soll dafür Darius Garland nach Kalifornien wechseln.

Harden führte die beste Basketball-Liga der Welt von 2018 bis 2020 in drei Saisonen in Folge als bester Punktesammler an. In dieser Saison rangiert der 36-Jährige mit 25,4 Punkten pro Spiel auf dem 20. Platz.

Neuer Modus im All-Star-Game

Das war zu wenig, um für das am 15. Februar in Inglewood stattfindende NBA-All-Star-Spiel nominiert zu werden. Die Teams wurden am Dienstag bekannt gegeben. Der Modus ist dieses Mal ein Neuer.

Zwei US-amerikanische Auswahlen matchen sich mit einer Weltauswahl, die beiden besten Teams kämpfen danach im Finale um den Titel. Die "USA Stripes" treten mit geballter Allstar-Erfahrung an, stehen doch u.a. LeBron James, Kevin Durant und Stephen Curry im Aufgebot, die gemeinsam schon 50 Mal bei dem Prestigeevent dabei waren.

Weitere Mitspieler sind Jaylen Brown, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Norman Powell und Kawhi Leonard.

Weltauswahl ohne Antetokounmpo

Die "USA Stars" sind jünger aufgestellt, im Aufgebot stehen Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson und Tyrese Maxey.

Die Weltauswahl muss verletzungsbedingt auf den nominierten Giannis Antetokounmpo verzichten, richten sollen es Deni Avdija, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Jamal Murray, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns und Victor Wembanyama.