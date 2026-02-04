WSG Tirol schafft Klarheit bei Philipp Semlic

Zuletzt wurde Philipp Semlic immer wieder mit Wechselgerüchten konfrontiert.

Darauf reagiert die WSG Tirol nun offenbar. Wie "Sky Sport Austria" berichtet, verlängern die Wattener vorzeitig den auslaufenden Vertrag von Semlic. Auch Sport-Manager Stefan Köck, der seit 2014 im Amt ist, verlängert bei der WSG.

Semlic kam 2024 als Nachfolger von Langzeit-Trainer Thomas Silberberger. Nach der Hinrunde liegt die WSG auf Rang zehn in der ADMIRAL Bundesliga. In insgesamt 54 Partien als Wattens-Coach fährt Semlic einen Punkteschnitt von 1,17 ein.