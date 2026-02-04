NEWS

WSG Tirol schafft Klarheit bei Philipp Semlic

Neben der Zukunft des Cheftrainers wurde auch jene von Manager Stefan Köck geklärt.

WSG Tirol schafft Klarheit bei Philipp Semlic Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Zuletzt wurde Philipp Semlic immer wieder mit Wechselgerüchten konfrontiert.

Darauf reagiert die WSG Tirol nun offenbar. Wie "Sky Sport Austria" berichtet, verlängern die Wattener vorzeitig den auslaufenden Vertrag von Semlic. Auch Sport-Manager Stefan Köck, der seit 2014 im Amt ist, verlängert bei der WSG.

Semlic kam 2024 als Nachfolger von Langzeit-Trainer Thomas Silberberger. Nach der Hinrunde liegt die WSG auf Rang zehn in der ADMIRAL Bundesliga. In insgesamt 54 Partien als Wattens-Coach fährt Semlic einen Punkteschnitt von 1,17 ein.

Mehr zum Thema

Bundesliga erwartet spannendstes Frühjahr seit Punkteteilung

Bundesliga erwartet spannendstes Frühjahr seit Punkteteilung

Bundesliga
11
So erklärt Senft die Absage an den SK Sturm

So erklärt Senft die Absage an den SK Sturm

Bundesliga
60
Salzburgs neuer "Mann" will alte Tugenden zurückbringen

Salzburgs neuer "Mann" will alte Tugenden zurückbringen

Bundesliga
6
Transfer-Update: Zwei Ex-Rapidler vor Rückkehr nach Hütteldorf

Transfer-Update: Zwei Ex-Rapidler vor Rückkehr nach Hütteldorf

Bundesliga
34
Generalversammlung: GAK-Obmann Ziesler zum Präsidenten ernannt

Generalversammlung: GAK-Obmann Ziesler zum Präsidenten ernannt

Bundesliga
Rückkehr nach 18 Jahren: Nächster Rapid-Coup steht bevor

Rückkehr nach 18 Jahren: Nächster Rapid-Coup steht bevor

Bundesliga
110
Bericht: Demir-Rückkehr zu Rapid perfekt

Bericht: Demir-Rückkehr zu Rapid perfekt

Bundesliga
162

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Philipp Semlic WSG Tirol Stefan Köck