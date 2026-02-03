Rockets siegen trotz kurioser Durant-Verletzung

Trotz eines kuriosen Ausfalls von Topstar Kevin Durant haben die Houston Rockets in der NBA ihr Spiel bei den Indiana Pacers gewonnen.

Die Rockets setzten sich beim Vorjahresfinalisten der nordamerikanischen Basketball-Liga mit 118:114 durch und festigten damit Platz vier in der Western Conference. Cheftrainer Ime Udoka erklärte, Durant habe sich in einem der vorherigen Spiele eine Knöchelverletzung zugezogen, als er versehentlich einem Zuschauer auf den Fuß gestiegen sei.

In Abwesenheit von Durant ragte der türkische Nationalspieler Alperen Sengün bei Houston heraus. Der 23-jährige Vize-Europameister erzielte 39 Punkte und kam zudem auf 16 Rebounds.

Bei den Pacers war Pascal Siakam mit 27 Zählern bester Werfer. Indiana bleibt nach der 37. Niederlage im 50. Saisonspiel Letzter der Eastern Conference.