Belohnung für starke Leistung: 99ers verlängern mit ÖEHV-Talent

Die Graz99ers verlängern den Vertrag von Eigenbauspieler Paul Reiner vorzeitig bis Saisonende 2028.

Der 19-jährige Verteidiger erzielte kürzlich beim 7:1-Kantersieg im Pustertal sein erstes Tor in der win2day ICE Hockey League. Überhaupt konnte der 1,71 Meter große Rechtsschütze inmitten der Grazer Verletzungskrise auf sich aufmerksam machen.

Reiner entstammt dem eigenen Nachwuchs und schaffte über die Eishockey-Akademie Steiermark den Sprung zu den Profis. Mit 16 Jahren gab der Grazer sein Liga-Debüt, inzwischen brachte er es auf 60 ICE-Spiele.

Gute Kombination aus Graz und Zell am See

In der laufenden Saison pendelt Reiner zwischen Graz und Zell am See - eine Kombination, die "heuer richtig gut funktioniert", hält der U20-Nationalspieler selbst fest. "Ich konnte bisher auch in Zell enorm viel lernen, menschlich und auf dem Eis."

Die letzten Tage seien freilich "etwas Spezielles" gewesen, nun hofft der Steirer auf "möglichst viel Eiszeit in Graz. Alles andere kommt von selbst."

Von Sportdirektor Philipp Pinter gibt es lobende Worte: "Seine Entwicklung war zuletzt wirklich erfreulich - die vermehrte Eiszeit in Zell am See tut seinem Selbstvertrauen sehr gut. Diese Kombination mit der Alps Hockey League und den 99ers ist eine Win-Win-Situation für beide. Seine Ruhe, Selbstvertrauen und Spielintelligenz sind bereits sehr weit."