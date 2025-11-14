NBA: Pöltl führt Toronto mit Saisonbestleitung zum Sieg

Die Toronto Raptors haben auch das zweite Saisonduell mit den Cleveland Cavaliers in der National Basketball Association (NBA) gewonnen. Nach dem 112:101 von Ende Oktober setzten sie sich am Donnerstag (Ortszeit) neuerlich am Eriesee mit 126:113 durch.

Jakob Pöltl scorte zum dritten Mal in Folge zweistellig und verbuchte mit 20 Punkten eine Bestleistung im Spieljahr. Zudem steuerte der Wiener sieben Rebounds, drei Assists sowie zwei Steals in 29:25 Einsatzminuten bei.

Raptors setzen Erfolgslauf fort

Die Raptors hatten einen schwachen Start und sahen sich früh einem 17:27-Rückstand (10. Min.) gegenüber. Dann aber drehten sie groß auf und legten bis zur Halbzeit einen 50:27-Lauf aufs Parkett.

Die Gastgeber, die erst am Vortag 130:116 bei Miami Heat gewonnen hatten, fighteten nach der Pause zwar zurück, die Wende gelang ihnen jedoch nicht. Scottie Barnes mit 28 und Immanuel Quickley mit 25 Zählern führten Toronto an. Pöltl war drittbester Scorer.

Die Kanadier haben nunmehr sechs der jüngsten sieben NBA-Partien gewonnen. Im letzten von fünf Auswärtsspielen hintereinander sind sie am Samstag bei den Indiana Pacers zu Gast.