Meilenstein! Jakob Pöltl knackt 2.500-Punkte-Marke für Toronto

Jakob Pöltl hat am Dienstag (Ortszeit) die Marke von 2.500 erzielten Punkten für die Toronto Raptors geknackt.

Beim 119:109 der Kanadier auswärts gegen die Brooklyn Nets in der National Basketball Association (NBA) bilanzierte der Center neben seinem zweiten Saison-Double-Double aus zwölf Zählern und zehn Rebounds mit je zwei Assists und Blocks sowie einem Steal.

Meilenstein für Pöltl

Er war beim fünften Raptors-Sieg in den jüngsten sechs Partien 29:36 Minuten im Einsatz.

Der 2,13 Meter große Wiener übertraf die 2.500 Zähler im Toronto-Dress im zweiten Viertel. Er verwertete zum Stand von 49:43. Insgesamt hält Pöltl nun bei 2.510 Punkten für die Kanadier.

Erfolgreichste Werfer der Raptors in Brooklyn waren Brandon Ingram und Immanuel Quickley mit 25 bzw. 24 Zählern. Am Donnerstag gastieren der heimische NBA-Pionier und seine Kollegen im vierten von fünf Auswärtsspielen hintereinander bei den Cleveland Cavaliers.

Oklahoma City siegt weiter

Oklahoma City Thunder machte auch mit den Golden State Warriors kurzen Prozess.

Der Titelverteidiger gewann 126:102 und feierte den elften Sieg im zwölften Saisonspiel. Shai Gilgeous-Alexander verbuchte 28 Punkte und elf Assists. Die New York Knicks bejubelten mit 133:120 gegen die Memphis Grizzlies den fünften Erfolg in Serie und bleiben erster Verfolger der Detroit Pistons in der Eastern Conference.

Jalen Brunson zeichnete für 32 Zähler und zehn Vorlagen verantwortlich. Spannend ging es in Philadelphia zu, wo die 76ers gegen die Boston Celtics dank eines Treffers von Kelly Oubre Jr. neun Sekunden vor Schluss mit 102:100 die Oberhand behielten.