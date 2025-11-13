Frankreich Frankreich FRA
Ukraine Ukraine UKR
Endstand
4:0
0:0 , 4:0
NEWS

Frankreich löst gegen die Ukraine das WM-Ticket

Frankreich holt am 9. Spieltag der WM-Qualifikation einen klaren Sieg gegen die Ukraine und qualifiziert sich somit fix für die Weltmeisterschaft.

Frankreich löst gegen die Ukraine das WM-Ticket Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Hausherren aus Frankreich können sich in der WM-Qualifikation gegen die Gäste aus der Ukraine mit 4:0 durchsetzen und qualifizieren sich somit fix für die WM 2026.

Das favoritisierte Heimteam beginnt druckvoll. In Minute 18 hat Mbappe die erste gute Chance auf die Führung. Sein Schuss aus rund 20 Metern kann aber vom ukrainischen Tormann abgewehrt werden.

Viel mehr Möglichkeiten haben die Franzosen in der ersten halben Stunde jedoch nicht. Die gegnerische Verteidigung wirkt stabil. Im Angriff bleiben die Ukrainer aber bisher völlig ungefährlich.

Bis zur 37. Minute, wo aus dem Nichts Ocheretko zu einer Gelegenheit im Konter kommt. Er kann sich gegen die Abwehr des Heimteams jedoch nicht durchsetzen.

Die letzte Möglichkeit in der ersten Halbzeit gehört erneut den Franzosen. Barcola zieht von außerhalb des Strafraums ab. Der Schuss kann gerade noch von Benfica-Tormann Trubin und der rechten Stange zur Seite gelenkt werden. Somit geht es mit einem 0:0 in die Kabine.

Turbulenter Beginn der zweiten Hälfte

Sechs Minuten nach der Pause wird es zum ersten Mal spannend. Nach einem Zweikampf im Strafraum mit Upamecano geht Nazaryna zu Boden. Der Schiedsrichter schaut sich die Situation an, entscheidet aber auf keinen Strafstoß.

Nur eine Minute später kommt es auf der anderen Seite jedoch zu einem Foul von Mykhavko an Olise. Der Unparteiische entscheidet ohne zu zögern auf Elfmeter. Mbappe verwandelt diesen sicher zum 1:0 für Frankreich.

Kurz darauf hat der Stürmer das 2:0 am Fuß (59.), verpasst das Tor aber knapp. Die Ukraine wirkt in der Abwehr von nun an sichtlich verunsichert. Es folgen Chance um Chance.

Immer wieder kann Trubin klären

Die Gäste können sich auch in Minute 70 auf ihren Schlussmann verlassen, der gegen Akliouche klärt. Drei Minuten bewahrt die Stange nach Abschluss von Ekitike das Team vorerst vor dem 2:0.

Dieses geschieht jedoch in Minute 76. Olise trifft nach Zuspiel von Kante ins linke Eck. Mbappe erzielt kurz darauf sein zweites Tor (83.) ehe Ekitike fünf Minuten später zum 4:0-Endstand trifft.

Frankreich kann sich mit dem Sieg fix für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Für die Ukraine steht am Sonntag gegen Island das "Finale" um den zweiten Platz am Programm.

