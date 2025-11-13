Ronaldo-Platzverweis bei überraschender Portugal-Pleite

Portugal muss sich am neunten Spieltag der WM-Qualifikation in Gruppe F überraschend auswärts Irland mit 0:2 geschlagen geben.

Die Gäste übernehmen zwar von der ersten Minute an die Spielkontrolle, lassen jedoch die Effizienz vor dem Tor vermissen. Die Hausherren wiederum bestrafen das eiskalt. Stürmer Troy Parrott trifft für Irland doppelt (17./45.).

Auch im zweiten Spielabschnitt haben die Portugiesen knapp 70 Prozent Ballbesitz, ehe Superstar Cristiano Ronaldo sein eigenes Team schwächt. Der 40-Jährige schlägt bei einem Gerangel Innenverteidiger Dara O'Shea mit dem Ellbogen in den Rücken und sieht nach VAR-Check Rot (61.).

Erster Platzverweis für Portugal

Für den Superstar ist es der 13. Platzverweis seiner Karriere und der erste überhaupt für das Nationalteam. Zuletzt flog er im April 2024 bei der 1:2-Niederlage von Al-Nassr gegen Al-Hilal vom Platz.

In der Tabelle liegt Portugal damit nur noch zwei Punkte vor Ungarn und drei Punkte vor Irland. Am Dienstag kann die Martinez-Elf im Heimspiel gegen Armenien die WM-Teilnahme fixieren.

