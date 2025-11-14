Sponsored Content

Mit interwetten zum Ski-Weltcup nach Schladming

Vom Slalomrennen in Gurgl bis zum Riesentorlauf in Schladming: Mit interwetten kannst du jetzt exklusive Preise gewinnen, die garantiert das Herz jedes Skisport-Fans höherschlagen lassen!

Mit interwetten zum Ski-Weltcup nach Schladming Foto: © interwetten
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für Wintersport-Fans rückt der Weltcup-Slalom in Gurgl in den Fokus: Das Rennen im Ötztal hat sich in den vergangenen Jahren zu einem stimmungsvollen Highlight entwickelt. Die Fans stehen dicht an der Piste, die Läuferinnen und Läufer liefern technische Perfektion im Sekundentakt und die Atmosphäre ist so nahbar wie kaum irgendwo sonst im Rennkalender.

Nur wenige Wochen später folgt mit dem legendären Nachtevent in Schladming der nächste Höhepunkt. interwetten, offizieller Event-Partner des ÖSV, verlost jetzt nicht nur eine VIP-Reise zum Ski-Spektakel in Schladming, sondern auch Tickets für den Weltcup-Slalom in Gurgl, interwetten Fanpackages bestehend aus Haube und Schals sowie interwetten Wettguthaben.

Jetzt beim Gewinnspiel teilnehmen

Das ist beim Hauptpreis enthalten

  • Doppelzimmer im 4*s Aktiv- und Wellnesshotel Falkensteiner vom 26.01.-28.01.2026

  • VIP-Tickets für den Riesentorlauf am 27.01.2026

So kannst du teilnehmen

Mitmachen ist ganz einfach:

1️⃣ Klicke hier, um zum interwetten-Gewinnspiel zu gelangen.

2️⃣ Gib deinen Namen und deine E-Mail-Adresse an.

3️⃣ Wähle eine der drei Skihütten aus – in einer davon steckt der Hauptpreis!

4️⃣ Direkt danach erhältst du eine E-Mail mit den Details zu deinem Gewinn.

Ob Gurgl, Schladming oder auf der deiner Couch – mit interwetten startest du perfekt in die neue Wintersportsaison.

Also: Mitmachen, Tipp abgeben und mit etwas Glück bald selbst live beim Ski-Highlight dabei sein!

Mehr zum Thema

Weltcup in Levi: Zeitplan für die Slaloms am Wochenende

Weltcup in Levi: Zeitplan für die Slaloms am Wochenende

Ski Alpin
Signiertes Nicole Billa Heimtrikot vom VfB Stuttgart

Signiertes Nicole Billa Heimtrikot vom VfB Stuttgart

Verbände
Ein von Dragović getragenes Match-Trikot ersteigern

Ein von Dragović getragenes Match-Trikot ersteigern

Verbände
Exklusives FC Bayern München Trikot signiert von Tom Bischof

Exklusives FC Bayern München Trikot signiert von Tom Bischof

Verbände
Exklusives FC Bayern München Trikot signiert von Luis Diaz

Exklusives FC Bayern München Trikot signiert von Luis Diaz

Verbände
Sololäuferin Franziska Gritsch verliert Servicemann

Sololäuferin Franziska Gritsch verliert Servicemann

Ski Alpin
6
Liensberger vor Levi: "Ich habe noch Potenzial"

Liensberger vor Levi: "Ich habe noch Potenzial"

Ski Alpin
1
Kommentare
Wintersport sponsored content Sölden Ski-Weltcupauftakt Sölden Schladming (Skigebiet) Riesentorlauf