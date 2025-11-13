ÖFB-Tore: Wenn's mal wieder länger dauert

Es gab Zeiten, da wusste der routinierte ÖFB-Fan, dass er sich nach der Hymne gar nicht erst hinzusetzen braucht, weil er sowieso gleich wieder wegen eines Torjubels aufspringen muss.

Diese Zeiten sind passé.

Wer die Speisekarte ÖFB-Team im Jahr 2024 aufschlug, las in der Kategorie Spezialitäten zuoberst "Blitzstart".

Bratislava und die Folgen

Alles begann in Bratislava mit dem Weltrekord-Tor von Christoph Baumgartner. 6,3 Sekunden kurz lief das Spiel, ehe der Ball im slowakischen Tor einschlug.

In den folgenden sechs Spielen benötigten Rangnicks Mannen nie länger als zehn Minuten, um in Führung zu gehen – abgesehen vom EM-Auftakt gegen Frankreich, wo sie gar nicht ins gegnerische Tor trafen.

2025 sieht die Sache ganz anders aus. Abgesehen von den Spielen gegen Weltranglisten-Schlusslicht San Marino war stets Geduld gefragt.