ÖFB-Tore: Wenn's mal wieder länger dauert

2024:
Gegner
Erstes ÖFB-Tor
Schütze
SVK
1.
Baumgartner
TUR
2.
Schlager
SRB
10.
Wimmer
SUI
5.
Baumgartner
FRA
-
-
POL
9.
Trauner
NED
6.
Malen (ET)
TUR
66.
Gregoritsch
SLO
28.
Laimer
NOR
37.
Sabitzer
KAZ
10.
Baumgartner
NOR
8.
Arnautovic
KAZ
15.
Baumgartner
SLO
27.
Schmid
2025:
Gegner
Erstes ÖFB-Tor
Schütze
SRB
37.
Gregoritsch
SRB
-
-
ROU
42.
Gregoritsch
SNM
3.
Arnautovic
CYP
54.
Sabitzer
BIH
49.
Sabitzer
SNM
7.
Schmid
ROU
-
-
"Das ist ein Thema", gibt Nicolas Seiwald unumwunden zu.
Patrick Wimmer lacht: "Der Baumi kriegt kein Dribbling mehr hin." Ernst meint er das natürlich nicht.
Die Gegner stellen sich ein
Seiwald hat eine Erklärung parat: "Wir haben oft zum ersten Mal gegen diese Mannschaften gespielt. Die waren dann mit unserem Pressing überfordert, wir haben sie in den ersten Minuten überrumpelt. Die Mannschaften stellen sich auf uns ein, versuchen, am Anfang nicht so viel Risiko zu nehmen, spielen lange Bälle, um das Pressing zu überspielen."
"Wenn jeder weiß, wie wir spielen, wie kann es sein, dass wir Gruppenerster sind?"
Das klingt plausibel, aber wenig zufriedenstellend. Wenn sich die Gegner auf das ÖFB-Spiel eingestellt haben, wird es immer schwieriger – nicht nur mit den frühen Toren, sondern überhaupt.
Auf die Frage nach einem Plan B winkt Seiwald ab: "Wir gehen es wieder gleich an, versuchen, Druck auszuüben. Die Spielertypen, die wir haben, passen perfekt zu diesem Spielstil. Deswegen bleiben wir da drauf. Die Idee bleibt die gleiche."
Die Ausführung war das Problem
Der Leipzig-Legionär sieht den typischen ÖFB-Stil immer noch als erfolgsversprechend an: "Immer, wenn wir es gut gemacht haben, haben wir gewonnen. Es lag nicht am Spielstil, dass wir in Rumänien verloren haben, sondern an der Ausführung."
Und auch Wimmer fragt sich: "Wenn jeder weiß, wie wir spielen, wie kann es sein, dass wir Gruppenerster sind?"
Dass es sich mit einer frühen Führung leichter spielt, ist aber freilich allen ÖFB-Kickern klar.
Deswegen verspricht Christoph Baumgartner: "Wir werden versuchen, dass wir wieder mal einen guten Anstoß haben, um gleich mal ein Zeichen zu setzen."