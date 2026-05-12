Mit 29 Jahren: Grizzlies-Spieler Clarke verstorben

Der Flügelspieler der Memphis Grizzlies, Brandon Clarke, ist tot. Das bestätigten das Team, seine Agentur und die NBA am Dienstag. Er wurde 29 Jahre alt.

Die Grizzlies und Clarkes Agentur Priority Sports machten zunächst keine Angaben zu den Umständen seines Todes. Seine Agenten teilten in den sozialen Medien mit, sie seien "am Boden zerstört" über seinen Tod.

Clarke war am 1. April in Arkansas wegen Geschwindigkeitsüberschreitung und Besitz eines Betäubungsmittels festgenommen worden. Berichten zufolge handelte es sich um Kratom, ein pflanzliches Mittel, das als alternatives Schmerzmittel beworben wird und im Bundesstaat Tennessee legal ist. Er wurde einen Tag später auf Kaution freigelassen.

Verletzungspech in den vergangenen Jahren

Clarke war im NBA Draft 2019 als 21. Pick von Oklahoma von der Gonzaga University ausgewählt worden. Seine Rechte gingen an die Grizzlies, die bereits Point Guard Ja Morant an zweiter Stelle gedraftet hatten. Clarke wurde zusammen mit Morant 2020 in das NBA All-Rookie Team berufen. Im Oktober 2022 unterzeichnete er eine mehrjährige Vertragsverlängerung bei den Grizzlies.

Am 3. März 2023 riss er sich im Spiel gegen die Denver Nuggets die linke Achillessehne. Verletzungen schränkten seine Einsätze in den letzten drei Saisons auf nur 72 von möglichen 246 Spielen ein, darunter nur zwei in dieser Saison.