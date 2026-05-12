LeBron James: Karriereende oder 24. Saison?

LeBron James hat keine Ahnung, ob das letzte Spiel der Los Angeles Lakers in den Playoffs gegen die Oklahoma City Thunder am Montagabend, in dem er 24 Punkte erzielte, das letzte seiner NBA-Karriere war (Hier nachlesen >>>).

Der Rekord-Scorer der Liga hielt sich an die Strategie, die er in den vergangenen Jahren verfolgte und verkündete seine Zukunft nicht sofort nach der jüngsten Playoff-Niederlage der Lakers.

Er schließt weder einen Rücktritt noch eine Rückkehr zu den Lakers aus und sprach auch nicht über die Möglichkeit, zu einem anderen Team zu wechseln, während er über eine beispiellose 24. NBA-Saison nachdenkt.

„Ich weiß im Moment, also heute Abend, nicht, was die Zukunft bringt“, sagte der 41-jährige James. „Ich habe jetzt viel Zeit. Ich glaube, ich habe es letztes Jahr nach unserer Niederlage gegen Minnesota gesagt. Ich werde mich mit meiner Familie neu kalibrieren und mit ihnen sprechen und Zeit mit ihnen verbringen, und dann, wenn die Zeit reif ist, werdet ihr wissen, was ich beschließe.“

Rekordverdächtige 23. Saison endet mit Niederlage

James' Rekord-Saison, seine 23. im professionellen Basketball, endete mit einer 115:110-Niederlage.

Die Lakers, die durch Verletzungen von Luka Doncic und Austin Reaves stark geschwächt waren, unterlagen den favorisierten Oklahoma City Thunder mit 0:4 in der Viertelfinalserie. Trotz der widrigen Umstände führte James die Lakers zu einem Erstrunden-Upset gegen die Houston Rockets, bevor sie im Halbfinale auf das beste Team der Liga trafen.

„Es ist erstaunlich, was er in diesem Alter leistet“, sagte Thunder-Superstar Shai Gilgeous-Alexander. „Es ist sehr beeindruckend. Es ist schwer in Worte zu fassen. Er ist im großen Ganzen des Lebens nicht sehr alt, aber für die NBA ist er ziemlich alt, und das merkt man ihm da draußen nicht an. Er war eine Macht. Er stand die ganze Serie über ganz oben auf dem Scouting-Bericht. Seine Größe bereitete uns zeitweise Probleme. Er war beeindruckend da draußen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so etwas noch einmal sehen werden, seine Langlebigkeit und seine Größe.“

Kein Zeitlimit für die Karriere

James hat mehr Spiele bestritten, mehr Spiele gewonnen, mehr Punkte erzielt und mehr Würfe genommen als jeder andere Spieler in der Geschichte der Liga, aber er hat seiner Zeit im Spiel nie ein Limit gesetzt. Stattdessen wiederholte er seine oft geäußerten Erklärungen, dass er die Entscheidung mit seiner Familie bei ein paar Gläsern Wein in den nächsten Monaten treffen wird.

„Niemand hat eine Ahnung, was die Zukunft bringt, und ich auch nicht“, sagte James. „Ich werde mir Zeit nehmen, mich neu zu kalibrieren und die Saison zu überdenken und zu sehen, was für meine Zukunft am besten ist, und wenn ich an diesen Punkt komme, wird es jeder wissen.“