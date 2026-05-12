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Weißhaidinger erhält Last-Minute-Ticket für Shanghai

Auch Hürden-Sprinter Diessl ist beim Diamond-League-Meeting dabei.

Weißhaidinger erhält Last-Minute-Ticket für Shanghai Foto: © GEPA
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Lukas Weißhaidinger darf sich über eine kurzfristige Einladung zum Diamond-League-Meeting in Shanghai am Samstag (13:48 Uhr MESZ) freuen.

Seine Weiten von 67 bzw. 65,64 Metern haben dem 34-jährigen Oberösterreicher das Last-Minute-Ticket eingebracht.

"Mit mir sind's jetzt elf Starter - von den Top-Leuten fehlt verletzungsbedingt eigentlich nur Weltrekordhalter Mykolas Alekna", blickt der Vize-Europameister mit Freude nach China.

Nur 30 Stunden in China

"Ich freue mich auf die Herausforderung, auch wenn die Einladung sehr kurzfristig kommt", betont der ÖLV-Rekordhalter, der Donnerstagfrüh noch ein kurzes Training in der Südstadt absolviert.

Laut seinem Coach Gregor Högler wird Weißhaidinger nur 30 Stunden in China sein. "Aber ich gehe davon aus, dass er trotz der kurzfristigen Einladung und Anreise konkurrenzfähig ist."

2017 war Weißhaidinger schon einmal in Shanghai, damals war er Vierter. Angesichts der Umstände wäre er mit diesem Platz "mehr als zufrieden".

Ebenfalls für Österreich am Start ist in der 15-Millionen-Metropole übrigens 110-m-Hürden-Sprinter Enzo Diessl.

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