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Olympiasieger Bontus bei WM weiter Dritter

Der Österreicher wurde am Dienstag bei nur einer Wettfahrt Zwölfter.

Olympiasieger Bontus bei WM weiter Dritter Foto: © OeSV/Bursic
Textquelle: © APA
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Formula-Kite-Olympiasieger Valentin Bontus hat bei der WM vor Viana do Castelo in Portugal seinen dritten Platz gehalten.

Der 25-jährige Niederösterreicher wurde am Dienstag in nur einer Wettfahrt - die anderen drei wurden wegen Leichtwind gestrichen - Zwölfter. Dieser Platz wird als Streichresultat geführt.

"Ich hatte schon vor dem Start Probleme, überhaupt am Foil zu bleiben, weil so wenig Wind war." Am Mittwoch soll es bei mehr Wind drei Wettfahrten geben.

Im französischen Quiberon wurden die Weltmeisterschaften im Nacra 17 und dem 49er begonnen. In der Katamaran-Klasse starten Laura Farese/Matthäus Zöchling für Österreich, das Duo liegt nach den ersten drei Wettfahrten (10/19/11) der Qualifikation auf Gesamtrang elf.

Sportler, die am Höhepunkt abtraten

Lou Gehrig (Baseball)
Rocky Marciano (Boxen)

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