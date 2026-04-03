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Los Angeles Lakers bangen um Superstar

Große Sorge bei den Lakers nur kurz vor den NBA-Playoffs. Dem Superstar droht ein längerer Ausfall.

Los Angeles Lakers bangen um Superstar Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Kurz vor den NBA-Playoffs müssen die Los Angeles Lakers um ihren Superstar Luka Doncic bangen.

Bei der beinahe deutlichsten Niederlage der Geschichte - die Lakers unterliegen Oklahoma City Thunder mit 96:139 - verletzt sich der Slowene im dritten Viertel.

Er fasste sich an den linken Unterschenkel und legte sich folglich sogar auf das Parkett. Wie US-Medien berichten, soll sich Doncic am Freitag einer MRT-Untersuchung unterziehen.

Auch sportlich gesehen war es für die Lakers ein Drama, war es doch die höchste Niederlage der Saison. Nur sechs Punkte hätten auf die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte gefehlt.

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