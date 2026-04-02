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Kehrt Jogi Löw bei der WM auf die Trainerbank zurück?

Laut eines Berichts aus Afrika startete der Weltmeister-Coach von 2014 Verhandlungen mit einem Teilnehmerland.

Kehrt Jogi Löw bei der WM auf die Trainerbank zurück? Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Gibt es bei der Weltmeisterschaft 2026 das Trainer-Comeback von Joachim Löw?

Wie "GHANAsoccernet.com" berichtet, hat Ghanas Fußballverband offiziell Verhandlungen mit dem deutschen Weltmeister-Trainer von 2014 gestartet.

Erste Gespräche sollen positiv verlaufen sein, der 66-Jährige zeige Interessen an dem Posten. Löw ist seit seinem Aus beim DFB im Jahr 2021 ohne Trainerjob.

Ghana trennte sich kürzlich von Otto Addo und ist wenige Monate vor der WM ohne Teamchef.

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