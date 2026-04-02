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Zwei Austrianer stehen vor ihren Comebacks

Nach Verletzungspausen könnte das Duo in Linz wieder auf den Platz zurückkehren.

Zwei Austrianer stehen vor ihren Comebacks Foto: © GEPA
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Sanel Saljic und Kelvin Boateng könnten am Sonntag in der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga ihre Comebacks geben.

Wie die Wiener Austria in einer Aussendung informiert, sind die beiden ein Thema für das Auswärtsspiel beim LASK (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

"Dadurch haben wir jetzt wieder mehr Möglichkeiten, um auch über 90 Minuten auf unterschiedliche Art und Weise auf das Spiel einzuwirken", sagt Trainer Stephan Helm.

Saljic hatte die letzten vier Spiele vor der Länderspielpause wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst. Boateng hatte sich im Februar in Altach die Mittelhand gebrochen.

Tin Plavotic und Abubakr Barry, die im letzten Ligaspiel jeweils eine Sperre absitzen mussten, sind in Linz wieder dabei.

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