Kein Kasper-Scorer bei wichtigem Sieg über Flyers

Wichtiger Sieg für Marco Kasper und die Detroit Red Wings!

Nach dem Aus im Kampf um die fixen Playoff-Plätze in der NHL schlagen die Red Wings mit den Philadelphia Flyers einen direkten Konkurrenten um eine Wild Card mit 4:2.

Marco Kasper steht dabei ohne Scorer 5:59-Minuten auf dem Eis.

Teamkollege Alex DeBrincat trifft zwei Mal für Detroit, außerdem tragen sich Lucas Raymond und Patrick Kane in die Schützenliste ein. Tyson Foerster und Travis Konecny treffen für die Flyers zum zwischenzeitlichen 1:1 beziehungsweise 2:3.

Nächster Gegner sind die New York Rangers.