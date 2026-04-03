Knueppel bricht Rekord bei Hornets-Sieg

Miles Bridges erzielte 25 Punkte, Rookie Kon Knueppel stellte einen Franchise-Rekord für Dreier in einer Saison auf und kam auf 20 Punkte, als die Charlotte Hornets am Donnerstagabend (Ortszeit) die Phoenix Suns mit 127:107 überrollten.

Coby White steuerte 19 Punkte bei und LaMelo Ball verbuchte 15 Punkte und 11 Assists für die Hornets, die sieben von neun Spielen gewonnen haben. Brandon Miller ergänzte 17 Punkte.

Knueppel, die Nummer 4 im Draft von Duke, traf vier Dreier und kommt damit auf 261, womit er den bisherigen Rekord von 260 von Kemba Walker in der Saison 2018-19 brach. Knueppel stellte den Rekord mit einem Corner-Dreier auf, nachdem er zuvor im vierten Viertel zwei offene Würfe verfehlt hatte.

Suns ebenfalls mit Rekord

Bereits früher im Spiel stellte Collin Gillespie von den Phoenix Suns den Franchise-Rekord für Dreier in einer Saison auf und übertraf die Marke von 226, die Quentin Richardson in der Saison 2004-05 innehatte. Gillespie beendete das Spiel mit zwei Dreiern und sechs Punkten.

Jalen Green erzielte 25 Punkte und Devin Booker steuerte 22 für die Suns bei, die sechs ihrer letzten sieben Auswärtsspiele verloren haben.

Pistons schlagen Timberwolves ohne Superstars

Jalen Duren verzeichnete 22 Punkte und 14 Rebounds, Daniss Jenkins erzielte 26 Punkte, und die Detroit Pistons besiegten die Minnesota Timberwolves, während beide Teams auf ihre Superstars verzichten mussten.

Minnesota schloss den All-Star-Guard Anthony Edwards wegen einer Verletzung am rechten Knie und einer Krankheit etwa 90 Minuten vor Tip-off aus. Die Pistons hatten bereits am Tag zuvor angekündigt, dass Cade Cunningham aufgrund eines kollabierten linken Lungenflügels mindestens noch eine Woche ausfallen würde.

Edwards und Cunningham werden für die NBA-Awards nach der Saison nicht wählbar sein, da sie die Mindestanzahl von 65 Spielen nicht erreichen können.

Die Pistons legten Mitte des vierten Viertels einen 11:0-Lauf hin, um die Kontrolle zu übernehmen, und verbesserten ihre Bilanz seit dem 17. März auf 7:2 ohne Cunningham.

Für Minnesota erzielte Julius Randle 27 Punkte, Ayo Dosunmu und Naz Reid kamen jeweils auf 19 Punkte, und Mike Conley erzielte alle seine 14 Punkte in der ersten Halbzeit. Der von Detroit verpflichtete Ausar Thompson, der Spieler des Monats für defensive Leistungen in der Eastern Conference, verbuchte mit neun Rebounds und sieben Punkten eine Karrierebestleistung von neun Assists.