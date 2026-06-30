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LeBron James verlässt die Lakers

LeBron James wird seine 24. NBA-Saison wohl bei einem neuen Team absolvieren.

LeBron James verlässt die Lakers Foto: © IMAGO / APress
Textquelle: © APA/Laola1
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Basketball-Superstar LeBron James wird die Los Angeles Lakers nach acht Jahren verlassen.

Der 41-Jährige teilte dem Club aus Kalifornien mit, dass er in der Saison 2026/27 für eine andere Franchise spielen werde.

Wechsel zu den Warriors?

Schon seit einigen Tagen wird darüber spekuliert, dass es James zum NBA-Rivalen Golden State Warriors mit Stephen Curry ziehen könnte. Weitere Kandidaten sollen seine Ex-Clubs Miami Heat und Cleveland Cavaliers sein.

"LeBron James ist einer der größten Athleten in der Geschichte. Wir werden immer dankbar für seine acht Jahre bei den Lakers sein", teilte der Club aus Los Angeles mit. Ein Wechsel von James zu den Warriors wäre einer der spektakulärsten Transfers in der Geschichte der NBA.

James und Curry (38) gelten als die beiden schillerndsten Figuren in der nordamerikanischen Profiliga. Vor zwei Jahren führte das Duo die US-Auswahl bei den Olympischen Spielen in Paris zur Goldmedaille.

Sportler, die am Höhepunkt abtraten

Lou Gehrig (Baseball)
Rocky Marciano (Boxen)

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