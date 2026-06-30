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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Elfenbeinküste vs. Norwegen

WM 2026 heute live: Wo läuft Elfenbeinküste gegen Norwegen am Dienstag ab 19:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Elfenbeinküste vs. Norwegen Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Dienstag mit dem Sechzehntelfinale zwischen Elfenbeinküste und Norwegen (Dienstag, ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf Servus TV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV ON zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel bei der ARD und läuft außerdem bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Dienstag, 30.06., 19:00 Uhr: Elfenbeinküste vs. Norwegen

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Dienstag, 30.06., 23:00 Uhr: Frankreich vs. Schweden

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Dienstag, 30.06., 23:00 Uhr: Frankreich vs. Schweden

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Mittwoch, 01.07., 03:00 Uhr: Mexiko vs. Ecuador

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Mittwoch, 01.07., 18:00 Uhr: England vs. DR Kongo

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ARD & MagentaTV

Mittwoch, 01.07., 22:00 Uhr: Belgien vs. Senegal

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ARD & MagentaTV

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