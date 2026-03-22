LeBron James sorgt für neuen NBA-Rekord

Beim Spiel gegen die Orlando Magic absolvierte Lakers-Star LeBron James sein 1.612. NBA-Grunddurchgangsspiel – so viele wie kein anderer Spieler zuvor.

Auch sportlich gab es für die Los Angeles Lakers Grund zum Jubeln: Luke Kennard traf 0,6 Sekunden vor Schluss den entscheidenden Dreier und sicherte seinem Team einen 105:104-Comeback-Sieg gegen Orlando Magic.

James überholt Parish

James steuerte zu seinem Rekordspiel zwölf Punkte, sechs Rebounds, vier Assists und drei Steals bei und überholte mit seinem 1.612. Einsatz Robert Parish, der die Bestmarke fast 30 Jahre lang gehalten hatte.

Luka Doncic erzielte an dem Abend 33 Punkte für die Lakers, die ihre Siegesserie damit auf neun Spiele ausbauten. Der Slowene kassierte allerdings sein 16. technisches Foul der Saison, was – sollte es nicht zurückgenommen werden – eine automatische Sperre für ein Spiel nach sich zieht.

Krimi in den Schlusssekunden

Paolo Banchero, mit 16 Punkten Topscorer der Magic, blockte 4,7 Sekunden vor dem Ende einen Wurf von James ins Aus.

Nach Videostudium entschieden die Schiedsrichter jedoch, dass der Ball nicht zuletzt von James berührt worden war, wodurch die Lakers im Ballbesitz blieben. In der folgenden Aktion fand Marcus Smart mit einem Pass Luke Kennard, der den Siegtreffer verwandelte.

Magic mit vierter Niederlage in Folge

James sorgte Mitte des dritten Viertels mit sechs Punkten in Serie für eine Acht-Punkte-Führung der Lakers.

Orlando lag allerdings noch in der Schlussminute mit fünf Punkten vorne, ehe Los Angeles die Partie drehte. Für die Magic war es die vierte Niederlage in Folge.