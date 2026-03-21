Toronto verliert trotz Double-Double und 23 Punkten von Pöltl

Auch ein Double-Double von Jakob Pöltl verhindert nicht, dass die Toronto Raptors in der NBA bei den Denver Nuggets 115:121 verlieren.

Der 30-jährige Center aus Wien führt sein Team mit 23 Punkten als persönliche Saisonbestleistung und elf Rebounds an. Hinzu kommen je zwei Assists und Steals in 35:09 Einsatzminuten.

Als Fünfter der Eastern Conference bleiben die Kanadier voll auf Playoff-Kurs.

Bis zu 83:72 war Toronto im dritten Viertel voran, ehe die Nuggets doch noch zurückschlagen. Nach dem 115:115 durch ein Dreipunkte-Spiel Pöltls zu Beginn der Schlussminute gehen die letzten sechs Zähler der Partie auf das Konto der Gastgeber.

Der heimische NBA-Pionier schreibt zum 120. Mal in der regulären Saison der stärksten Basketball-Liga der Welt doppelt zweistellig an.

Pöltl spricht von einer "harten" Niederlage. "Wir haben über weite Teile sehr gut gespielt, besonders im dritten Viertel, in dem wir ihre Stärken gut verteidigt haben und es in der Offense klick gemacht hat."

Den Rhythmus im Angriff hätten die Nuggets in der Folge gestoppt und seien in der letzten Minute "besser" gewesen, analysiert der Center. In der dritten von fünf Auswärtspartien hintereinander sind die Raptors am Sonntag bei den Phoenix Suns zu Gast.

Atlantas Siegesserie endet in Houston

In Houston geht die elf Spiele währende Siegesserie der Atlanta Hawks zu Ende. Die Rockets gewinnen deutlich mit 117:95. Kevin Durant erzielt 25 Punkte.

Die Detroit Pistons setzen sich gegen die Golden State Warriors mit 115:101 durch und stehen als erstes Team des NBA-Ostens fix in den Playoffs. 23 Zähler gehen auf das Konto von Jalen Duren.

Im New Yorker Stadtderby feiern die Knicks mit 93:92 den 14. Sieg in Folge gegen die Brooklyn Nets. Hauptverantwortlich dafür zeichnet Karl-Anthony Towns mit 26 Punkten und 15 Rebounds.