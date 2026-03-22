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2. Liga im LIVE-Stream: SV Kapfenberg - SKU Amstetten

Die 22. Runde wird mit dem Duell Kapfenberg gegen Amstetten komplettiert. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Zum Abschluss der 22. Runde der ADMIRAL 2. Liga trifft Kapfenberg daheim auf den SKU Amstetten (ab 10:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Falken stehen weiter unter Druck und haben aktuell nur vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. In der abgelaufenen Runde verloren die Kapfenberger auswärts bei Aufsteiger aus Wels mit 1:3.

Ganz anders ist die Situation bei den Mostviertlern: Diese stehen mit 35 Punkten auf dem fünften Rang und haben fünf Zähler Rückstand auf den Tabellenführer. Doch stockte zuletzt ein wenig der Motor. Gegen Rapid II verloren die Amstettner klar mit 1:4 und kassierten so die zweite Niederlage in Serie.

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