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LeBron James hat sich auf ein neues NBA-Team festgelegt

Für die Chance auf seinen fünften NBA-Titel verzichtet der 41-Jährige auch auf viel Geld. Es soll die letzte Station seiner rekordträchtigen Karriere sein.

LeBron James hat sich auf ein neues NBA-Team festgelegt Foto: © IMAGO / Anadolu Agency
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LeBron James setzt seine Karriere bei den Philadelphia 76ers fort.

Der 41-Jährige erhofft sich von dem Wechsel, noch einmal um einen NBA-Titel zu spielen - und verzichtet dafür auch auf viel Geld. Für einen Zweijahresvertrag samt spielerseitiger Option erhält der Ausnahmespieler laut seinem Agenten vergleichsweise überschaubare acht Millionen US-Dollar (7 Mio. Euro).

Die vergangenen acht Saisonen hatte James bei den Los Angeles Lakers zugebracht. Mit dem Glamour-Team aus Kalifornien holte er in der Corona-Saison 2020 einen Titel - den vierten seiner Karriere.

Die letzte Karriere-Station

Mit seiner 24. NBA-Saison baut der erfolgreichste Punktesammler der Ligageschichte seinen Rekord weiter aus. Die Bestmarke für Spiele in der nordamerikanischen Profiliga hat James seit März ebenfalls bereits in der Tasche.

Für viele Experten gilt er neben Michael Jordan als der bisher beste Basketballer der Geschichte.

Der Vertrag in Philadelphia dürfte der letzte seiner schillernden Karriere sein. "Das ist meine letzte Entscheidung", kommentierte James die Bekanntgabe seines Wechsels am Freitag in den Sozialen Netzwerken - ein Verweis auf seinen Aufsehen erregenden Wechsel von den Cleveland Cavaliers zu den Miami Heat 2010, der als "The Decision" (die Entscheidung) vermarktet worden war.

Mit Miami holte James 2012 und 2013 jeweils den NBA-Titel, ehe er nach seiner Rückkehr nach Cleveland 2016 auch die Cavaliers zum Triumph führte.

76ers erweitern Star-ensemble

Das Kunststück soll nun auch in Philadelphia gelingen. 43 Jahre wartet das Traditionsteam bereits vergeblich auf einen NBA-Titel. Die Chancen stehen nun nicht schlecht.

James markierte auch im hohen Basketballer-Alter in der Vorsaison noch 20,9 Punkte, 7,2 Assists und 6,1 Rebounds pro Spiel. Bei den 76ers trifft er mit Joel Embiid, Tyrese Maxey und dem erst vor wenigen Wochen vom Rivalen Boston Celtics losgeeisten Jaylen Brown auf drei weitere Hochkaräter. Jeder von ihnen verdient mehr als 40 Mio. Dollar pro Jahr.

"Ich gehe nicht wegen des Geldes, ich gehe nicht wegen der Familie", betonte James, dessen Sohn Bronny James weiterhin bei den Lakers spielt.

Er wolle immer noch hart arbeiten, versicherte der Rekordmann. "Ich will mich weiterhin messen, gewinnen und die Chance auf das Gefühl haben, eine weitere Meisterschaft zu gewinnen."

Er glaube, dass er dabei helfen könne, die Philadelphia 76ers zu einem Meisterteam zu machen. Er wolle diese "unglaubliche Reise ein letztes Mal starten".

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