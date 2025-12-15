LeBron James als Matchwinner - Sieg für die Lakers

Die Los Angeles Lakers feiern in der NBA einen knappen 116:114-Erfolg gegen die Phoenix Suns.

Angeführt von den beiden Superstars Luka Doncic (29 Punkte) und LeBron James (26 Punkte) holen die Lakers ihren 18. Sieg im 25. Spiel und stehen auf Rang eins der Pacific Division.

Die entscheidenden Punkte zum Sieg gegen den Division-Rivalen erzielt Oldie LeBron James, der 3,9 Sekunden vor Schluss zwei Freiwürfe verwandelt.

Warriors und Kings mit Niederlagen

Keinen Sieg - trotz 48 Punkten von Steph Curry - gibt es für die Golden State Warriors. Gegen die Portland Trail Blaizers setzt es eine 131:136-Niederlage. Damit steht aktuell nur Rang drei der Pacific Division zu Buche.

Deutschlands Superstar Dennis Schröder (17 Punkte, ein Rebound, drei Assists) feiert indes sein Comeback nach überstandener Hüftverletzung, mit den Sacramento Kings verliert er aber gegen die Minnesota Timberwolves mit 103:117. Zudem verletzt sich Kings-Topscorer Zach LaVine am Knöchel.

Für die Kings ist es Niederlage Nummer 20, in der Western Conference ist man Vorletzter.

Die Atlanta Hawks gewinnen 120:117 gegen die Philadelphia 76ers, die Brooklyn Nets haben keine Mühe mit den Milwaukee Bucks (127:82). Die New Orleans Pelicans gewinnen 114:104 gegen die Chicago Bulls.