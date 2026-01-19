Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers LAL Toronto Raptors Toronto Raptors TOR
Endstand
110:93
23:30 , 32:24 , 32:26 , 23:13
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Lakers finden gegen Raptors zurück auf die Siegerstraße

Die Top-Stars Deandre Ayton, Luka Doncic und LeBron James überzeugen bei dem deutlichen Lakers-Sieg.

Lakers finden gegen Raptors zurück auf die Siegerstraße Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Die Toronto Raptors müssen sich in der Nacht auf Montag in Los Angeles gegen die Lakers mit 93:110 geschlagen geben. Jakob Pöltl fehlt bei den Kanadiern weiterhin verletzungsbedingt.

Bei den Lakers kehren hingegen Deandre Ayton und Luka Doncic zurück, nachdem sie zuletzt gegen die Blazers ausgefallen waren.

Die Comebacker Ayton (25 Punkte, 13 Rebounds) und Doncic (25 Pkt., 7 Assists) sowie LeBron James (24 Pkt., 7 Assists) präsentieren sich in guter Form. Bei den Raptors können Scottie Barnes (22 Pkt.) und Sandro Mamukelashvili (20 Pkt.) aufzeigen.

Die Lakers hatten vor dem 110:93 gegen die Kanadier nur eines aus den letzten sechs Spielen gewonnen.

