The hope was Jakob Poeltl would be ready for this west coast trip but he’s still out. Going through a light work out pre-game here in LA. Poeltl was last healthy Dec.15th. pic.twitter.com/XXyWozP74g— Michael Grange (@michaelgrange) January 19, 2026
Lakers finden gegen Raptors zurück auf die Siegerstraße
Die Top-Stars Deandre Ayton, Luka Doncic und LeBron James überzeugen bei dem deutlichen Lakers-Sieg.
Die Toronto Raptors müssen sich in der Nacht auf Montag in Los Angeles gegen die Lakers mit 93:110 geschlagen geben. Jakob Pöltl fehlt bei den Kanadiern weiterhin verletzungsbedingt.
Bei den Lakers kehren hingegen Deandre Ayton und Luka Doncic zurück, nachdem sie zuletzt gegen die Blazers ausgefallen waren.
Die Comebacker Ayton (25 Punkte, 13 Rebounds) und Doncic (25 Pkt., 7 Assists) sowie LeBron James (24 Pkt., 7 Assists) präsentieren sich in guter Form. Bei den Raptors können Scottie Barnes (22 Pkt.) und Sandro Mamukelashvili (20 Pkt.) aufzeigen.
Die Lakers hatten vor dem 110:93 gegen die Kanadier nur eines aus den letzten sechs Spielen gewonnen.