San Antonio Spurs San Antonio Spurs SAS Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves MIN
Endstand
126:123
21:22 , 48:22 , 27:40 , 30:39
NEWS

55 Punkte von Edwards für Minnesota zu wenig für Sieg

Die Timberwolves unterliegen den San Antonio Spurs, bei denen Wembanyama auf 39 Zähler kommt.

55 Punkte von Anthony Edwards haben den Minnesota Timberwolves in der NBA nicht zu einem Sieg im Spitzenspiel gegen die San Antonio Spurs gereicht.

Beim 126:123 in Texas sichert Victor Wembanyama mit einem Rebound in den Schlusssekunden den Sieg für sein Team und kam selbst auf starke 39 Zähler. Die Spurs verteidigen durch den Erfolg Rang drei in der Western Conference vor den Timberwolves, die nun auf 15 Niederlagen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga kommen.

Oklahoma an der Spitze

An der Spitze der Conference stehen trotz der achten Saisonniederlage die Oklahoma City Thunder. Der Titelverteidiger kassiert ein 120:122 bei den Miami Heat.

In der Eastern Conference verteidigen die führenden Detroit Pistons ihren Vorsprung auf die Boston Celtics. Die Pistons gewinnen 121:78 gegen die Indiana Pacers, die Celtics holen ein 132:106 bei den Atlanta Hawks.

