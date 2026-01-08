Charlotte Hornets Charlotte Hornets CHA Toronto Raptors Toronto Raptors TOR
Endstand
96:97
22:25 , 28:20 , 22:21 , 24:31
NEWS

Toronto siegt mit Schlusssirene - Pöltl weiter out

Der Wiener laboriert weiter an Rückenproblemen. Sein Team krönt bei den Charlotte Hornets eine Aufholjagd.

Immanuel Quickley wirft die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) in der NBA mit der Schlusssirene zum 97:96 bei den Charlotte Hornets .

Der Guard verwertet bei ablaufender Uhr einen "Dreier" zum dritten Sieg in Folge. Jakob Pöltls Comeback lässt indes weiter auf sich warten. Der Wiener, der sich mit Rückenproblemen plagt und zuletzt am 21. Dezember im Einsatz war, hat mittlerweile achte Spiele hintereinander verpasst.

Quickley krönt mit dem Treffer zum Sieg eine Aufholjagd der Kanadier, die bei zehn Minuten Restspielzeit noch 68:78 zurückliegen. Er verbucht letztlich 21 Zähler. Topscorer ist RJ Barrett mit 28 Punkten.

Am Freitag ist Toronto in einem Spitzenduell der Eastern Conference bei den Boston Celtics zu Gast. Der NBA-Rekordchampion büßt durch ein 110:114 gegen die Denver Nuggets einen Rang ein und liegt nun unmittelbar vor den Raptors auf Platz drei.

Gilgeous-Alexander überragend, Bulls und Lakers mit Pleiten

Oklahoma City Thunder müht sich zu einem 129:125 n.V. gegen Utah Jazz. Shai Gilgeous-Alexander ragt beim Titelverteidiger mit 46 Punkten heraus.

Die von Isaiah Stewart mit 31 Zählern angeführten Detroit Pistons besiegen die Chicago Bulls 108:93.

Obwohl Luka Doncic mit 38 Punkten und je zehn Rebounds sowie Assists ein Triple-Double erreicht, verlieren die Los Angeles Lakers bei den San Antonio Spurs 91:107.

