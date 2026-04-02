Nächster Sieg! 99ers sichern sich schon Matchpucks

Die Graz99ers stehen ganz knapp vor dem Finaleinzug in der win2day ICE Hockey League!

Denn die Steirer bejubeln in der dritten Halbfinal-Begegnung einen 4:0-Heimerfolg über Fehervar. Daher erarbeiten sich die Grazer eine 3:0-Serienführung.

Ebenso dürfen sich die Pustertaler über den dritten Sieg in Folge freuen.

Dabei üben die 99ers von Beginn an einen enormen Offensivdruck aus. Dies nutzen die Steirer auch aus. Paul Huber vollendet eine herrliche Passstafette nach acht Minuten mit dem 1:0-Führungstreffer.

Daraufhin erspielen sich die Ungarn eine 5:3-Überzahl, aber Fehervar lässt die große Chance auf den Ausgleich aus. Kurz vor der ersten Drittelpause bekommt der österreichische Meister ebenfalls eine doppelte Überzahl zugesprochen.

Huber baut die Führung mit einem Doppelpack aus

Die Steirer können die Möglichkeit auch in einen Treffer ummünzen. Huber schnürt unmittelbar vor der Pausensirene seinen Doppelpack zum 2:0 (20./PP2).

Daraufhin gestaltet Fehervar das Mitteldrittel offener, aber die Grazer kontrollieren in einem torlosen zweiten Drittel das Spielgeschehen.

Danach gelingt den Heimischen ein Blitzstart im Schlussabschnitt. Nur 48 Sekunden nach dem Wiederbeginn schiebt Josh Currie die Scheibe zur 3:0-Führung über die Linie. Schließlich fixiert Kevin Conley in den Schlussminuten in Überzahl den 4:0-Endstand (57./PP1).

Somit könnten sich die 99ers bereits am Ostersonntag in Fehervar das Finalticket sichern.