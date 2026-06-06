Knicks-Bank sichert 2:0-Führung in NBA-Finals

Die New York Knicks haben in einem spannenden Spiel 2 der NBA Finals einen knappen 105:104-Sieg gegen die San Antonio Spurs errungen und damit in der Best-of-seven-Serie eine 2:0-Führung übernommen.

New York Knicks Center Mitchell Robinson war weder beleidigt noch frustriert, als die San Antonio Spurs begannen, ihn im ersten Viertel des Spiels 2 am Freitagabend absichtlich zu foulen.

Obwohl er im Eröffnungsdrittel drei von sechs Freiwürfen verwandelte, inspirierte die "Hack-a-Mitch"-Strategie Robinson und den Rest der Knicks.

"Es bedeutet mir viel, wenn ich ihre Strategie durchkreuzen kann, aber ich meine, es scheint, als wollten sie mich einfach vom Feld haben", sagte Robinson. "In meinen Augen fühle ich mich wie eine Bedrohung."

Robinson und die Ersatzspieler glänzen

Und das war er in der Tat. Robinson, Landry Shamet und die Rollenspieler der Knicks zeigten eine herausragende Leistung, als New York die San Antonio Spurs mit 105:104 besiegte und damit den 13. Sieg in Folge in den Playoffs einfuhr und in den Finals mit 2:0 in Führung ging.

Karl-Anthony Towns führte die Knicks mit 21 Punkten an, sagte aber in einem Interview nach dem Spiel, dass diese Spieler zusammen mit Spielern wie Deuce McBride und Jose Alvarado die MVPs des Spiels waren.

"Unser Teamplay hat uns hierher gebracht", sagte Towns.

Nachdem Towns wegen Foulproblemen auf der Bank saß und sein All-Star-Kollege Jalen Brunson eine Pause bekam, setzte Knicks-Trainer Mike Brown auf seine Reservespieler, die ihn mit einem starken Lauf belohnten.

"Jemand ist immer zur Stelle", sagte Brown.

"Wieder einmal viele Beiträge von vielen Jungs, und deshalb magst du ein Team haben, weil es jede Nacht die Nacht eines jeden sein kann. Unsere Jungs kümmern sich nicht. Sie opfern sich füreinander und wir haben einen Weg gefunden, einen Sieg zu erringen."

Die Bank der New Yorker steuerte 27 Punkte und 10 Rebounds bei, und Robinson verteidigte Victor Wembanyama, als der Star der Spurs einen Sprungwurf verfehlte, der das Spiel hätte entscheiden können.

"Unsere Anstrengung war verrückt", sagte Robinson. "Wir sind einfach rausgegangen und haben gekämpft, wisst ihr, miteinander geredet. Kommunikation, das war der Schlüssel für uns."

Spätes Aufbäumen der Knicks

Mit einer knappen Vier-Punkte-Führung spät im dritten Viertel überbrückten die Knicks das dritte und vierte Viertel mit einem 11:3-Lauf, angeführt von Robinson, Alvarado, McBride, Shamet und Starting Guard Mikal Bridges.

Shamet beendete das Spiel mit 13 Punkten, Robinson hatte sieben, McBride fügte fünf und Alvarado zwei hinzu. Shamets Dreipunktewurf brachte New York eine Minute vor dem vierten Viertel mit 87:75 in Führung.

Bridges steuerte während des Laufs vier Punkte, einen Assist und einen Rebound bei und half den Knicks, die Spurs zu einer Trefferquote von nur 1 von 5 zu zwingen.

"Ich denke, es begann einfach defensiv mit Stopps", sagte Bridges. "Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir Stopps bekommen und rausgehen. Er gibt mir einfach das Vertrauen, den richtigen Spielzug zu versuchen."

Robinson sichert den Sieg

Robinson tat dasselbe. Nachdem er die "Hack-a-Mitch"-Strategie im ersten Viertel durchkreuzt hatte, besiegelte Robinson in der letzten Minute mit zwei erfolgreichen Verteidigungen gegen Wembanyama den Sieg.

Bei einem Spielstand von 104:104 verfehlte Wembanyama mit 30 Sekunden verbleibender Spielzeit einen 17-Fuß-Wurf, während Robinson verteidigte. Wembanyama verfehlte dann mit zwei Sekunden verbleibender Spielzeit einen 20-Fuß-Wurf, als die Spurs mit einem Punkt Rückstand lagen.

"In meinem Kopf dachte ich nur: verteidigen, ohne zu foulen", sagte Robinson. "Das war also irgendwie so, wie es lief. Einfach ein guter Contest, und so lief es einfach."