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ÖFB-Auftaktgegner Jordanien muss bei WM auf Stürmer verzichten

Der Kroatien-Legionär fällt für die Endrunde aus.

ÖFB-Auftaktgegner Jordanien muss bei WM auf Stürmer verzichten Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Textquelle: © APA
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Fußball-WM-Debütant Jordanien, am 17. Juni (6:00 Uhr MESZ) in Santa Clara (Kalifornien) Österreichs WM-Auftaktgegner, hat wenige Tage vor Endrundenstart einen personellen Rückschlag hinnehmen müssen.

Am Freitag zog sich Stürmer Ibrahim Sabra einen Bänderriss im Knöchel zu und fällt für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko aus.

Die Verletzung des 20-jährigen Legionärs von Lok Zagreb schränkt die Offensivoptionen von Trainer Jamal Al-Salami ein.

Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

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