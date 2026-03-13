Endstand
104:10227:28 , 29:31 , 24:24 , 24:19
NEWS
Gilgeous-Alexander knackt Chamberlain-Rekord in der NBA
Der Kanadier performt auch gegen die Boston Celtics stark und übertrifft dadurch eine Bestmarke.
Shai Gilgeous-Alexander hat einen NBA-Rekord von Wilt Chamberlain übertroffen!
Der Kanadier verbuchte am Donnerstag beim 104:102-Sieg der Oklahoma City Thunder gegen die Boston Celtics 35 Zähler und kommt nun auf 127 Spiele in Serie mit mindestens 20 Punkten.
Luka Doncic glänzte beim 142:130 der Los Angeles Lakers gegen die Chicago Bulls mit 51 Punkten, 10 Rebounds und 9 Assists.