Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder OKC Boston Celtics Boston Celtics BOS
Endstand
104:102
27:28 , 29:31 , 24:24 , 24:19
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Gilgeous-Alexander knackt Chamberlain-Rekord in der NBA

Der Kanadier performt auch gegen die Boston Celtics stark und übertrifft dadurch eine Bestmarke.

Gilgeous-Alexander knackt Chamberlain-Rekord in der NBA Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Shai Gilgeous-Alexander hat einen NBA-Rekord von Wilt Chamberlain übertroffen!

Der Kanadier verbuchte am Donnerstag beim 104:102-Sieg der Oklahoma City Thunder gegen die Boston Celtics 35 Zähler und kommt nun auf 127 Spiele in Serie mit mindestens 20 Punkten.

Luka Doncic glänzte beim 142:130 der Los Angeles Lakers gegen die Chicago Bulls mit 51 Punkten, 10 Rebounds und 9 Assists.

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

#29 - Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)
#29 - Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

Basketball
8
Ski LIVE: Abfahrt der Männer in Courchevel

Ski LIVE: Abfahrt der Männer in Courchevel

Ski Alpin
Indian Wells: Die Halbfinals sind komplett

Indian Wells: Die Halbfinals sind komplett

Tennis - ATP
Straka nach Tag eins: "Bin sehr zufrieden mit der Runde"

Straka nach Tag eins: "Bin sehr zufrieden mit der Runde"

Golf
2. Liga heute: Schwarz-Weiß Bregenz - Admira Wacker

2. Liga heute: Schwarz-Weiß Bregenz - Admira Wacker

2. Liga
2. Liga heute: SK Rapid II - SKU Amstetten

2. Liga heute: SK Rapid II - SKU Amstetten

2. Liga
2. Liga heute: FC Hertha Wels - SV Kapfenberg

2. Liga heute: FC Hertha Wels - SV Kapfenberg

2. Liga

Kommentare

Basketball NBA Luka Doncic Chicago Bulls Oklahoma City Thunder Los Angeles Lakers Boston Celtics Shai Gilgeous-Alexander Wilt Chamberlain