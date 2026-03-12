Pöltls Raptors verlieren direkten Playoff-Platz

Für die Toronto Raptors setzt es am Mittwoch (Ortszeit) in der NBA eine bittere Niederlage. Die Kanadier verlieren bei Nachzügler New Orleans Pelicans 111:122 und fallen in der Eastern Conference auf Platz sieben zurück.

Sie stehen damit erstmals seit Wochen nicht auf einem direkten Playoff Platz. Jakob Pöltl bilanziert in seinem 30. Saisonspiel mit acht Punkten, fünf Rebounds und drei Blocks in 29:34 Minuten Einsatzzeit.

Nach einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte setzen sich die Pelicans im dritten Viertel bis auf 88:70 ab. Eine Aufholjagd bringt Toronto zu Beginn des Schlussabschnitts nur mehr auf 95:93 heran. Danach spielen die Gastgeber den Sieg nach Hause.

Die Kanadier, die vier der jüngsten fünf Partien verloren haben, werden von Immanuel Quickley mit 25 Punkten angeführt. Brandon Ingram verbucht bei seiner erstmaligen Rückkehr nach New Orleans, wo er von 2019 bis Anfang 2025 unter Vertrag gestanden war, 22 Zähler. Am Freitag empfangen die Raptors die Phoenix Suns.

25. Triple-Double im Spieljahr von Nikola Jokic

Orlando Magic übernimmt durch ein 128:122 gegen die Cleveland Cavaliers vorerst den fünften Platz im NBA-Osten. Desmond Bane zeichnet für 35 Punkte verantwortlich.

Die Denver Nuggets lassen den Houston Rockets mit 129:93 keine Chance. Jamal Murray ist mit 30 Zählern der erfolgreichste Scorer. Nikola Jokic steuert ein Triple-Double aus 16 Zählern, zwölf Rebounds sowie 13 Assists zum 40. Saisonsieg des NBA-Champions von 2023 bei. Der Serbe schreibt zum 25. Mal im Spieljahr dreifach zweistellig an.

In Wurflaune präsentieren sich die LA Clippers beim 153:128 gegen die Minnesota Timberwolves. Kawhi Leonard, der Toronto 2019 zur Meisterschaft geführt hatte, erzielt 45 Punkte.