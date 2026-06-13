NBA-Star James Harden vorübergehend festgenommen

NBA-Star James Harden ist in Houston, Texas, vorübergehend festgenommen worden.

Dem 36-Jährigen in Diensten der Cleveland Cavaliers wird illegaler Waffenbesitz vorgeworfen. Wie amerikanische Medien unter Berufung auf Behördenangaben berichten, wurde im Auto des Basketballprofis eine Handfeuerwaffe gefunden.

Diese habe offen sichtbar im Auto gelegen und sich nicht im dafür vorgesehenen Halfter befunden.

Harden wurde den Berichten zufolge gegen Kaution freigelassen und muss sich am 22. Juni vor Gericht verantworten.