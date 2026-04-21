Einstimmig! Wembanyama erhält historische Auszeichnung

Noch nie gab es einen einstimmigen NBA Defensive Player of the Year - bis jetzt.

Victor Wembanyama wurde am Montag zum besten Defensivspieler der Liga gekürt. Der Center der San Antonio Spurs belegte bereits als Rookie den zweiten Platz bei der Wahl zum DPOY, galt in der vergangenen Saison als Favorit, bis ihn eine Erkrankung frühzeitig aus der Spielzeit riss.

In diesem Jahr ließ er keine Zweifel aufkommen. Mit 22 Jahren ist Wembanyama nun der jüngste Gewinner der Auszeichnung.

"Der wahre Kampf war vielleicht, die 65 Spiele zu erreichen“, sagte Wembanyama und bezog sich laut NBC Sports Network auf die Anzahl der Spiele, die er für die Auszeichnung benötigte. „Aber ich bin unglaublich glücklich, diese Auszeichnung zu gewinnen und tatsächlich sehr stolz, der allererste Einmütige zu sein.“

Ein Meilenstein in der Defensive

Chet Holmgren aus Oklahoma City belegte Platz zwei, gefolgt von Ausar Thompson aus Detroit auf dem dritten Rang. Beide trugen maßgeblich dazu bei, dass ihre Teams Top-Seeds für die Playoffs erhielten.

Doch diese Wahl stand nie wirklich zur Debatte, nicht nachdem der 2,24 Meter große Wembanyama die NBA zum dritten Mal in Folge bei den geblockten Würfen anführte und seine Gegner terrorisierte, wann immer sie punkten wollten. Teamkollege Keldon Johnson bezeichnet ihn als den "besten Spieler der Welt".

Mit der Auszeichnung ist dem französischen Ausnahmeathleten auch etwas Außergewöhnliches gelungen. Stephen Curry (Warriors) war 2016 einstimmig zum MVP gewählt worden, ansonsten gab es seither nur zwei Fälle, in denen ein Spieler 100 Prozent der Stimmen für eine Auszeichnung erhielt: Wembanyama für den Rookie of the Year 2024 und nun für den DPOY 2026.

Mitspieler adelt Wembanyama

"Ich glaube, er ist einer der härtesten Arbeiter, mit denen ich je zu tun hatte“, sagte Johnson. "Er nimmt sein Handwerk sehr ernst. Ich glaube, das ist nur ein kleiner Beweis für das, was Victor noch erreichen wird. Er ist jetzt ein besonderer Spieler. Er ist ein besonderer Spieler auf dem Spielfeld und ein noch besondererer Mensch außerhalb des Spielfelds. Das ist nur ein kleines Zeichen, eine kleine Anerkennung, die ihm für den Defensivspieler des Jahres zuteilwird.“

Hinter Holmgren und Thompson belegte der vierfache DPOY-Gewinner Rudy Gobert (Timberwolves) Rang vier, gefolgt von Scottie Barnes (Raptors), Derrick White (Celtics), Cason Wallace (Thunder), Amen Thompson (Rockets), Dyson Daniels (Hawks) und OG Anunoby (Knicks).

Die NBA setzt ihre Preisverleihungen am Dienstag fort, wenn der Clutch Player of the Year – entweder Anthony Edwards aus Minnesota, Shai Gilgeous-Alexander aus Oklahoma City oder Jamal Murray aus Denver – bekannt gegeben wird. Wembanyama ist außerdem ein Finalist für den MVP-Titel, dessen Gewinner frühestens nächste Woche bekannt gegeben wird.