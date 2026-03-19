Dritter Sieg in Folge: Raptors sind mit Pöltl auf Playoff-Kurs

Mit einem souveränen 139:109 bei den Chicago Bulls haben die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) den dritten Sieg in Folge in der National Basketball Association (NBA) gefeiert und ihre Anwartschaft auf die direkte Play-off-Qualifikation untermauert.

Für Jakob Pöltl standen 17 Punkte, acht Rebounds, zwei Assists sowie je ein Steal und Block zu Buche. Der 30-jährige Wiener war 20:59 Minuten im Einsatz. RJ Barrett führte die Kanadier mit 23 Zählern an.

Toronto dominierte die Partie vom Start weg und gab die Führung nie aus der Hand. Am Ende stand der dritte Sieg im Saisonverlauf mit 30 Punkten Differenz. Die Raptors bauten ihre Bilanz auf 39:29 aus und festigten Platz fünf in der Eastern Conference.

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"Solider" Sieg

Für Pöltl war das 139:109 ein "solider" Sieg. "Wir haben gut begonnen, stark verteidigt, den Rebound kontrolliert und den Ball gut bewegt", sagte der Center.

Im zweiten von fünf Auswärtsspielen hintereinander binnen acht Tagen sind die Kanadier am Freitag bei den Denver Nuggets zu Gast. Das Team aus Colorado verlor überraschend bei den Memphis Grizzlies 118:125. Nikola Jokic verzeichnete neben 29 Punkten, 14 Rebounds und neun Assists auch zehn Ballverluste.

Thunder, Hawks und Lakers prolongieren Siegesserien

Indes haben Oklahoma City Thunder, die Atlanta Hawks und die Los Angeles Lakers ihre Siegesserien prolongiert. Der Titelverteidiger und NBA-Leader gewann mit 121:92 bei den Brooklyn Nets zum zehnten Mal hintereinander. Gleichzeitig fuhr "OKC" den 55. Erfolg im 70. Saisonspiel ein.

Für Atlanta war das 135:120 bei den Dallas Mavericks bereits der elfte Sieg en suite. Zum siebenten Mal in Folge gewannen die Lakers. Luka Doncic führte sein Team mit einem Beinahe-Triple-Double aus 40 Punkten, neun Rebounds und zehn Assists zu einem 124:116 bei den Houston Rockets.