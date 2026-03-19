Liverpool-Coach Slot - "fantastisch, wie er dirigiert hat"

Der FC Liverpool ist letztlich souverän ins Viertelfinale der UEFA Champions League eingezogen.

Nach dem 0:1-Schock im Achtelfinal-Hinspiel bei Galatasaray ließen die "Reds" im Rückspiel an der Anfield Road keine Zweifel am Ausgang des Duells und schossen den türkischen Meister mit 4:0 zurück in den Flieger Richtung Istanbul. Spielbericht >>>

Damit hielt der englische Champion eine weitere Chance auf die Teilnahme an der Königsklasse im nächsten Jahr am Leben, in der Premier League liegt Liverpool nur an fünfter Stelle und würde kommende Saison an der UEFA Europa League partizipieren.

Slot zog den Kopf mehrfach aus der Schlinge

Generell verläuft die Saison des Traditionsklubs bislang überschaubar, weshalb Meistertrainer Arne Slot sich in den letzten Monaten großer Kritik entgegensah. Schenkt man diversen Medienberichten Glauben, stand der Niederländer bereits mehrfach vor der Ablöse.

Mindestens genauso oft zog Slot bereits seinen Kopf aus der Schlinge, doch spätestens im Sommer dürften sich die Wege von Slot und den Scousers nach zwei Jahren wieder trennen. Mit Ex-Spieler Xabi Alonso soll der Nachfolger bereits parat stehen.

Somit geht es für den Coach in den nächsten Wochen wohl nur mehr um einen versöhnlichen Abschluss seiner Zeit in Anfield, dass der eher zurückhaltend wirkende Slot dafür alles gibt, war ihm gegen Galatasaray anzumerken.

"Das hat etwas mit der Mannschaft gemacht"

"Fantastisch, wie er die Mannschaft dirigiert hat. Er war wirklich agil, von der ersten bis zur letzten Minute und wollte das Ding unbedingt über die Runden bringen. Das hat etwas mit der Mannschaft gemacht", war CANAL+-Experte Johnny Ertl beeindruckt.

Slot hielt es zu keinem Zeitpunkt auf den Sitzen, entweder trieb der 47-Jährige seine Mannschaft energisch nach vorne, gab taktische Anweisungen oder kommentierte Schiedsrichter-Entscheidungen mit emotionalen Gesten.

Der Niederländer brannte an diesem Abend für die Mannschaft und das Spiel. Ob diese Herangehensweise eine Reaktion auf die negative Presse war? "Bestimmt", glaubt CANAL+-Experte Georg Teigl.

"Wenn du so viel Druck erfährst..."

Der ehemalige Bundesliga-Kicker erläutert: "Wenn du so viel Druck erfährst, dir ziemlich viel Negativität entgegengebracht wird und sich der sportliche Erfolg nicht so einstellt, wie man es sich erwartet, kann es sein, dass du etwas intensiver am oder neben dem Platz stehst."

Mit dem Rücken zur Wand stehend sei es normal, noch mehr Emotionen zu zeigen. "Du kannst als Trainer - und das ist total schwierig - nicht wirklich aktiv eingreifen. Dann rotiert man draußen schon einmal", so Teigl.

Slots Rucksack wird jedenfalls nicht leichter, vor der Länderspielpause wartet am Samstag ein wichtigstes Auswärtsspiel bei Brighton & Hove Albion. Danach geht es im FA-Cup-Viertelfinale gegen Manchester City um das Wahren einer weiteren Titel-Chance.

In der Champions League steht dann das Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain an. Mit dem Titelverteidiger hat Liverpool noch eine Rechnung offen, im letzten Jahr setzte es im Achtelfinale das Aus im Elfmeterschießen.