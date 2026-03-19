Senft über SVR-Spielweise: "Werde mich nicht dafür entschuldigen"

"Die Regel haben's für die Rieder gemacht", mutmaßt Kühbauer am Mittwoch.

Senft dazu: "Wir bewegen uns im Rahmen der Regeln, die es aktuell gibt. Nächstes Jahr wird es zum Thema Outeinwurf und Abstoß andere Regeln geben, da werden wir uns dann andere Lösungen überlegen."

Strittige Schiedsrichter-Entscheidungen erzürnen Fiala

Fast hätte die Rieder Standard-Stärke für die fünfte Cup-Final-Teilnahme der Klubgeschichte gereicht. "Die bessere Mannschaft hat heute sicher nicht gewonnen, aber das ist in einem Cup-Halbfinale auch egal, am Ende geht es um das Weiterkommen", knirscht SVR-Sportchef Wolfgang Fiala.

Der auch mit der ein oder anderen Entscheidung von Schiedsrichter Sebastian Gishamer hadert.

So ließen zwei aberkannte Rieder Tore, jeweils freilich nach einem Freistoß, sowie eine ausgebliebene Gelb-Rote-Karte gegen LASK-Angreifer Moses Usor, der vorbelastet einen Ball wegschlug sowie kurz darauf ein taktisches Foul beging, die Wogen bei den Innviertlern hochgehen.

"Aus meiner Sicht ist mindestens ein Tor aberkannt worden, das regulär war, und ein LASK-Spieler hätte mit Gelb-Rot vom Platz gehen müssen", so Fiala. Dennoch betont er: "Wir können massiv stolz auf unsere Leistung sein, wir waren die klar bessere Mannschaft.

"Eine der besten Leistungen der gesamten Saison"

Ähnlich sieht das auch Senft, er spricht von "insgesamt sicherlich eine der besten Leistungen der gesamten Saison".

Er schwärmt: "Ich bin sehr enttäuscht, aber auch wirklich stolz und dankbar, mit dieser Mannschaft arbeiten zu dürfen, weil man sieht, wie sie ihr Potenzial ausschöpfen kann."

Und dieses Potenzial liegt zu einem großen Teil eben in den Standards. Wie sehr die Rieder deren Ausführung jedes einzelne Mal zelebrieren, kann einerseits für den neutralen Zuseher ermüdend sein, ist bis zu einem gewissen Grad aber auch durchaus beeindruckend.