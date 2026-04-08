90. US Masters: Die Abschlagzeiten beim Major in Augusta

Das 90. Masters in Augusta steht vor der Tür! Hier findest du alle Startzeiten für Donnerstag und Freitag - mit dem Flight von Sepp Straka. Die Übersicht:

Das Warten hat ein Ende: Am Donnerstag startet mit dem 90. Masters das erste Major-Highlight der Saison.

Wenn die Golf-Elite im legendären Augusta National um das berühmte Green Jacket kämpft, ist Hochspannung garantiert. Das Feld ist heuer so hochkarätig wie selten zuvor, und die Fans dürfen sich auf packende Duelle von der ersten Minute an freuen.

Die Abschlagzeiten der Flights

Titelverteidiger, ehemalige Champions und hungrige Herausforderer - die Paarungen für die ersten zwei Runden versprechen Golfsport auf allerhöchstem Niveau. Sepp Straka eröffnet sein Turnier am Donnerstag zur Prime Time in Österreich.

Damit du keinen Abschlag deiner Favoriten versäumst, haben wir hier die komplette Übersicht aller Startzeiten für Donnerstag und Freitag.

Hier sind die Flights für die ersten beiden Tage in Augusta (MESZ):

Abschlagszeiten am Donnerstag:

Zeit (MESZ)

Paarung

13:40

Johnny Keefer (USA), Haotong Li (CHN)

13:50

Naoyuki Kataoka (JPN), Max Homa (USA), Carlos Ortiz (MEX)

14:02

Jose Maria Olazabal (ESP), Rasmus Neergaard-Petersen (DEN), Aldrich Potgieter (RSA)

14:14

Angel Cabrera (ARG), Sami Valimaki (FIN), a-Jackson Herrington (USA)

14:26

Charl Schwartzel (RSA), Max Greyserman (USA), Ryan Fox (NZL)

14:38

Vijay Singh (FIJ), Matt McCarty (USA), Rasmus Hojgaard (DEN)

14:50

Kurt Kitayama (USA), Kristoffer Reitan (NOR), Casey Jarvis (RSA)

15:02

Bubba Watson (USA), Nico Echavarria (COL), a-Brandon Holtz (USA)

15:19

Cameron Smith (AUS), Sam Burns (USA), Jake Knapp (USA)

15:31

Keegan Bradley (USA), Ryan Gerard (USA), Nick Taylor (CAN)

15:43

Dustin Johnson (USA), Shane Lowry (IRL), Jason Day (AUS)

15:55

Patrick Reed (USA), Tommy Fleetwood (ENG), Akshay Bhatia (USA)

16:07

Bryson DeChambeau (USA), Matt Fitzpatrick (ENG), Xander Schauffele (USA)

16:19

Hideki Matsuyama (JPN), Collin Morikawa (USA), Russell Henley (USA)

16:31

Rory McIlroy (NIR), Cameron Young (USA), a-Mason Howell (USA)

16:43

Viktor Hovland (NOR), Patrick Cantlay (USA), Alex Noren (SWE)

17:03

Sam Stevens (USA), Sungjae Im (KOR)

17:15

Andrew Novak (USA), Tom McKibbin (NIR), Brian Campbell (USA)

17:27

Mike Weir (CAN), Wyndham Clark (USA), a-Mateo Pulcini (ARG)

17:39

Zach Johnson (USA), Michael Kim (USA), Nicolai Hojgaard (DEN)

17:51

Danny Willett (ENG), Davis Riley (USA), a-Ethan Fang (USA)

18:03

Adam Scott (AUS), Daniel Berger (USA), Brian Harman (USA)

18:15

Fred Couples (USA), Min Woo Lee (AUS), a-Fifa Laopakdee (THA)

18:27

Sergio Garcia (ESP), Aaron Rai (ENG), Jacob Bridgeman (USA)

18:44

Harry Hall (ENG), Corey Conners (CAN), Michael Brennan (USA)

18:56

J.J. Spaun (USA), Maverick McNealy (USA), Tyrrell Hatton (ENG)

19:08

Jon Rahm (ESP), Chris Gotterup (USA), Ludvig Aberg (SWE)

19:20

Jordan Spieth (USA), Justin Rose (ENG), Brooks Koepka (USA)

19:32

Sepp Straka (AUT), Ben Griffin (USA), Justin Thomas (USA)

19:44

Scottie Scheffler (USA), Robert MacIntyre (SCO), Gary Woodland (USA)

19:56

Harris English (USA), Marco Penge (ENG), Si Woo Kim (KOR)

Abschlagzeiten am Freitag:

Zeit (MESZ)

Paarung

13:40

Sam Stevens (USA), Sungjae Im (KOR)

13:50

Andrew Novak (USA), Tom McKibbin (NIR), Brian Campbell (USA)

14:02

Mike Weir (CAN), Wyndham Clark (USA), a-Mateo Pulcini (ARG)

14:14

Zach Johnson (USA), Michael Kim (USA), Nicolai Hojgaard (DEN)

14:26

Danny Willett (ENG), Davis Riley (USA), a-Ethan Fang (USA)

14:38

Adam Scott (AUS), Daniel Berger (USA), Brian Harman (USA)

14:50

Fred Couples (USA), Min Woo Lee (AUS), a-Fifa Laopakdee (THA)

15:02

Sergio Garcia (ESP), Aaron Rai (ENG), Jacob Bridgeman (USA)

15:19

Harry Hall (ENG), Corey Conners (CAN), Michael Brennan (USA)

15:31

J.J. Spaun (USA), Maverick McNealy (USA), Tyrrell Hatton (ENG)

15:43

Jon Rahm (ESP), Chris Gotterup (USA), Ludvig Aberg (SWE)

15:55

Jordan Spieth (USA), Justin Rose (ENG), Brooks Koepka (USA)

16:07

Sepp Straka (AUT), Ben Griffin (USA), Justin Thomas (USA)

16:19

Scottie Scheffler (USA), Robert MacIntyre (SCO), Gary Woodland (USA)

16:31

Harris English (USA), Marco Penge (ENG), Si Woo Kim (KOR)

16:51

Johnny Keefer (USA), Haotong Li (CHN)

17:03

Naoyuki Kataoka (JPN), Max Homa (USA), Carlos Ortiz (MEX)

17:15

Jose Maria Olazabal (ESP), Rasmus Neergaard-Petersen (DEN), Aldrich Potgieter (RSA)

17:27

Angel Cabrera (ARG), Sami Valimaki (FIN), a-Jackson Herrington (USA)

17:39

Charl Schwartzel (RSA), Max Greyserman (USA), Ryan Fox (NZL)

17:51

Vijay Singh (FIJ), Matt McCarty (USA), Rasmus Hojgaard (DEN)

18:03

Kurt Kitayama (USA), Kristoffer Reitan (NOR), Casey Jarvis (RSA)

18:15

Bubba Watson (USA), Nico Echavarria (COL), a-Brandon Holtz (USA)

18:32

Cameron Smith (AUS), Sam Burns (USA), Jake Knapp (USA)

18:44

Keegan Bradley (USA), Ryan Gerard (USA), Nick Taylor (CAN)

18:56

Dustin Johnson (USA), Shane Lowry (IRL), Jason Day (AUS)

19:08

Patrick Reed (USA), Tommy Fleetwood (ENG), Akshay Bhatia (USA)

19:20

Bryson DeChambeau (USA), Matt Fitzpatrick (ENG), Xander Schauffele (USA)

19:32

Hideki Matsuyama (JPN), Collin Morikawa (USA), Russell Henley (USA)

19:44

Rory McIlroy (NIR), Cameron Young (USA), a-Mason Howell (USA)

19:56

Viktor Hovland (NOR), Patrick Cantlay (USA), Alex Noren (SWE)

Straka nimmt zum fünften Mal Anlauf auf Masters in Augusta

Matthias Schwab krönt Österreich-Comeback mit Sieg in Finkenstein

Golf Sport-Mix Ludvig Aberg Jon Rahm Angel Cabrera Kolumbien Rory McIlroy Justin Thomas Xander Schauffele Irland Sepp Straka Dänemark Jordan Argentinien Südafrika Keegan Bradley Harris English Bubba Watson Jason Day Tyrrell Hatton Gary Woodland Danny Willett Zach Johnson Vijay Singh Shane Lowry Brooks Koepka Patrick Reed Scottie Scheffler Russell Henley Justin Rose Hideki Matsuyama Alex Noren Jordan Spieth Fred Brian Harman Sergio Garcia Dustin Johnson Cameron Smith Tommy Fleetwood Patrick Cantlay Max Homa