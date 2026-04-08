90. US Masters: Die Abschlagzeiten beim Major in Augusta

Zeit (MESZ)
Paarung
13:40
Johnny Keefer (USA), Haotong Li (CHN)
13:50
Naoyuki Kataoka (JPN), Max Homa (USA), Carlos Ortiz (MEX)
14:02
Jose Maria Olazabal (ESP), Rasmus Neergaard-Petersen (DEN), Aldrich Potgieter (RSA)
14:14
Angel Cabrera (ARG), Sami Valimaki (FIN), a-Jackson Herrington (USA)
14:26
Charl Schwartzel (RSA), Max Greyserman (USA), Ryan Fox (NZL)
14:38
Vijay Singh (FIJ), Matt McCarty (USA), Rasmus Hojgaard (DEN)
14:50
Kurt Kitayama (USA), Kristoffer Reitan (NOR), Casey Jarvis (RSA)
15:02
Bubba Watson (USA), Nico Echavarria (COL), a-Brandon Holtz (USA)
15:19
Cameron Smith (AUS), Sam Burns (USA), Jake Knapp (USA)
15:31
Keegan Bradley (USA), Ryan Gerard (USA), Nick Taylor (CAN)
15:43
Dustin Johnson (USA), Shane Lowry (IRL), Jason Day (AUS)
15:55
Patrick Reed (USA), Tommy Fleetwood (ENG), Akshay Bhatia (USA)
16:07
Bryson DeChambeau (USA), Matt Fitzpatrick (ENG), Xander Schauffele (USA)
16:19
Hideki Matsuyama (JPN), Collin Morikawa (USA), Russell Henley (USA)
16:31
Rory McIlroy (NIR), Cameron Young (USA), a-Mason Howell (USA)
16:43
Viktor Hovland (NOR), Patrick Cantlay (USA), Alex Noren (SWE)
17:03
Sam Stevens (USA), Sungjae Im (KOR)
17:15
Andrew Novak (USA), Tom McKibbin (NIR), Brian Campbell (USA)
17:27
Mike Weir (CAN), Wyndham Clark (USA), a-Mateo Pulcini (ARG)
17:39
Zach Johnson (USA), Michael Kim (USA), Nicolai Hojgaard (DEN)
17:51
Danny Willett (ENG), Davis Riley (USA), a-Ethan Fang (USA)
18:03
Adam Scott (AUS), Daniel Berger (USA), Brian Harman (USA)
18:15
Fred Couples (USA), Min Woo Lee (AUS), a-Fifa Laopakdee (THA)
18:27
Sergio Garcia (ESP), Aaron Rai (ENG), Jacob Bridgeman (USA)
18:44
Harry Hall (ENG), Corey Conners (CAN), Michael Brennan (USA)
18:56
J.J. Spaun (USA), Maverick McNealy (USA), Tyrrell Hatton (ENG)
19:08
Jon Rahm (ESP), Chris Gotterup (USA), Ludvig Aberg (SWE)
19:20
Jordan Spieth (USA), Justin Rose (ENG), Brooks Koepka (USA)
19:32
Sepp Straka (AUT), Ben Griffin (USA), Justin Thomas (USA)
19:44
Scottie Scheffler (USA), Robert MacIntyre (SCO), Gary Woodland (USA)
19:56
Harris English (USA), Marco Penge (ENG), Si Woo Kim (KOR)
Abschlagzeiten am Freitag:
Zeit (MESZ)
Paarung
13:40
Sam Stevens (USA), Sungjae Im (KOR)
13:50
Andrew Novak (USA), Tom McKibbin (NIR), Brian Campbell (USA)
14:02
Mike Weir (CAN), Wyndham Clark (USA), a-Mateo Pulcini (ARG)
14:14
Zach Johnson (USA), Michael Kim (USA), Nicolai Hojgaard (DEN)
14:26
Danny Willett (ENG), Davis Riley (USA), a-Ethan Fang (USA)
14:38
Adam Scott (AUS), Daniel Berger (USA), Brian Harman (USA)
14:50
Fred Couples (USA), Min Woo Lee (AUS), a-Fifa Laopakdee (THA)
15:02
Sergio Garcia (ESP), Aaron Rai (ENG), Jacob Bridgeman (USA)
15:19
Harry Hall (ENG), Corey Conners (CAN), Michael Brennan (USA)
15:31
J.J. Spaun (USA), Maverick McNealy (USA), Tyrrell Hatton (ENG)
15:43
Jon Rahm (ESP), Chris Gotterup (USA), Ludvig Aberg (SWE)
15:55
Jordan Spieth (USA), Justin Rose (ENG), Brooks Koepka (USA)
16:07
Sepp Straka (AUT), Ben Griffin (USA), Justin Thomas (USA)
16:19
Scottie Scheffler (USA), Robert MacIntyre (SCO), Gary Woodland (USA)
16:31
Harris English (USA), Marco Penge (ENG), Si Woo Kim (KOR)
16:51
Johnny Keefer (USA), Haotong Li (CHN)
17:03
Naoyuki Kataoka (JPN), Max Homa (USA), Carlos Ortiz (MEX)
17:15
Jose Maria Olazabal (ESP), Rasmus Neergaard-Petersen (DEN), Aldrich Potgieter (RSA)
17:27
Angel Cabrera (ARG), Sami Valimaki (FIN), a-Jackson Herrington (USA)
17:39
Charl Schwartzel (RSA), Max Greyserman (USA), Ryan Fox (NZL)
17:51
Vijay Singh (FIJ), Matt McCarty (USA), Rasmus Hojgaard (DEN)
18:03
Kurt Kitayama (USA), Kristoffer Reitan (NOR), Casey Jarvis (RSA)
18:15
Bubba Watson (USA), Nico Echavarria (COL), a-Brandon Holtz (USA)
18:32
Cameron Smith (AUS), Sam Burns (USA), Jake Knapp (USA)
18:44
Keegan Bradley (USA), Ryan Gerard (USA), Nick Taylor (CAN)
18:56
Dustin Johnson (USA), Shane Lowry (IRL), Jason Day (AUS)
19:08
Patrick Reed (USA), Tommy Fleetwood (ENG), Akshay Bhatia (USA)
19:20
Bryson DeChambeau (USA), Matt Fitzpatrick (ENG), Xander Schauffele (USA)
19:32
Hideki Matsuyama (JPN), Collin Morikawa (USA), Russell Henley (USA)
19:44
Rory McIlroy (NIR), Cameron Young (USA), a-Mason Howell (USA)
19:56
Viktor Hovland (NOR), Patrick Cantlay (USA), Alex Noren (SWE)