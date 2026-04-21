Baidoo gelingt mit Lens der Einzug ins Pokalfinale!

ÖFB-Legionär Samson Baidoo steht im Finale des Coup de France!

Das Team des österreichischen Innenverteidigers, RC Lens, gewinnt im Halbfinale mit 4:1 gegen den FC Toulouse.

Lens legt einen idealen Start hin, geht durch ein Elfertor von Thauvin in Front (9.). Saint-Maximin kann nur neun Minuten später nachlegen.

Baidoo-Patzer führt zum Anschluss

Doch Toulouse antwortet perfekt: Hidalgo gelingt nach einem Fehler von Baidoo das 1:2.

Am Ende ist dieser Fehler aber nicht folgenschwer: Udol (35.) erhöht für Lens nämlich noch vor der Pause auf 3:1. Den Deckel drauf macht Thomasson nach 74 Minuten.

Im Finale wartet entweder Racing Straßburg oder OGC Nizza. Paris Saint-Germain schied bereits im Sechzehntelfinale gegen den Stadtrivalen FC Paris aus. Neben Baidoo spielt mit Mamadou Sangare auch ein Ex-Rapidler bei Lens.