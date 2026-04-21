RC Lens RC Lens RCL Toulouse FC Toulouse FC TFC
Endstand
4:1
3:1 , 1:0
  • Florian Thauvin
  • Allan Saint-Maximin
  • Matthieu Udol
  • Adrien Thomasson
  • Santiago Hidalgo
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Baidoo gelingt mit Lens der Einzug ins Pokalfinale!

RC Lens setzt sich im Halbfinale klar gegen Toulouse durch. Im Endspiel wartet nicht Ligakrösus PSG.

Baidoo gelingt mit Lens der Einzug ins Pokalfinale! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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ÖFB-Legionär Samson Baidoo steht im Finale des Coup de France!

Das Team des österreichischen Innenverteidigers, RC Lens, gewinnt im Halbfinale mit 4:1 gegen den FC Toulouse.

Lens legt einen idealen Start hin, geht durch ein Elfertor von Thauvin in Front (9.). Saint-Maximin kann nur neun Minuten später nachlegen.

Baidoo-Patzer führt zum Anschluss

Doch Toulouse antwortet perfekt: Hidalgo gelingt nach einem Fehler von Baidoo das 1:2.

Am Ende ist dieser Fehler aber nicht folgenschwer: Udol (35.) erhöht für Lens nämlich noch vor der Pause auf 3:1. Den Deckel drauf macht Thomasson nach 74 Minuten.

Im Finale wartet entweder Racing Straßburg oder OGC Nizza. Paris Saint-Germain schied bereits im Sechzehntelfinale gegen den Stadtrivalen FC Paris aus. Neben Baidoo spielt mit Mamadou Sangare auch ein Ex-Rapidler bei Lens.

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