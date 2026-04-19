Titelverteidiger Oberwart startet dominant ins Playoff

Die Oberwart Gunners haben die „best-of-5“-Viertelfinalserie gegen die Swans Gmunden mit einem 93:62-Kantersieg gestartet.

Der Titelverteidiger der win2day Basketball Superliga hatte mit den Oberösterreichern nur im ersten Viertel Probleme (19:19) – ab dem zweiten Abschnitt waren die Burgenländer, bei denen alle zehn eingesetzten Spieler zumindest vier Punkte erzielten, überlegen. Die Gunners produzierten nur fünf Turnover und trafen fast 50 Prozent aus der Distanz.

Starke Playoff-Serie

Für Oberwart, das die letzten beiden Meisterschaften gewann, war es saisonübergreifend der 14. Playoff-Sieg in Folge. Die Swans, bei denen nur zwei Spieler zweistellig scorten, mussten die erste Niederlage nach zuletzt zehn Siegen en suite hinnehmen.

Bereits am Samstag haben mit Kapfenberg, Wien und Wels die besser gerankten Teams der win2day Basketball Superliga einen Auftaktsieg eingefahren. Die zweiten Spiele der „best-of-5“-Viertelfinalserien sind für Mittwoch, 22. April, jeweils um 19.00 Uhr angesetzt.