GAK-Coach Feldhofer erbost! "Ganz klar eine Rote Karte"

Der Blick war noch oben gerichtet, doch das Pendel schlägt zurück.

Eine 0:1-Auswärtspleite in Wolfsberg bringt den GAK wieder endgültig in den Abstiegskampf.

Mit einem Sieg wäre der Klassenerhalt beinahe schon fixiert worden, doch die Niederlage bringt die Grazer dem Abstieg wieder näher.

GAK-Coach Feldhofer: "Es ist bitter und zipft mich an!"

Natürlich war die Gemütslage bei GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer daraufhin im "Sky"-Interview enttäuscht.

"Es ist sehr bitter und zipft mich an!", erklärte der 46-jährige Steirer.

Lediglich in Zweckoptimismus konnte er sich daraufhin üben. "Das einzig Positive ist, dass wir es noch in der eigenen Hand haben", fügte Feldhofer vor den letzten drei Saisonpartien hinzu.

Feldhofer erzürnt: "Eine ganz klare Rote Karte!"

Neben der Pleite sorgte aber besonders eine Situation für Fassungslosigkeit bei Feldhofer und dem GAK-Lager.

Denn in der 75. Minute kam es zu einem harten Zweikampf zwischen WAC-Akteur Fabian Wohlmuth und GAK-Angreifer Ramiz Harakaté.

Der Franzose blieb zunächst regungslos am Spielfeld liegen und musste nach einer medizinischen Behandlung ausgewechselt werden. Wohlmuth kam schließlich sogar ohne Gelbe Karte davon.

"Das ist eine ganz klare Rote Karte!", stellte Feldhofer fest. Den Grund für die Niederlage suchte der Steirer aber beim Auftreten seiner Mannschaft.

"Trotzdem waren wir selber schuld. Wir brauchen nicht jammern", so Feldhofer.

Auf den GAK warten nun zwei Heimspiele gegen die WSG und Altach. Abschließend folgt am letzten Spieltag noch eine Auswärtspartie bei Blau-Weiß Linz.