Angers SCO Angers SCO ANG Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG
Endstand
0:3
0:2 , 0:1
  • Lee Kang-in
  • Senny Mayulu
  • Beraldo
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Nächster Schritt Richtung Meisterschaft: PSG gewinnt in Angers

Die Pariser machen bereits früh alles klar, auch wenn sie am Ende ein Mann weniger sind.

Nächster Schritt Richtung Meisterschaft: PSG gewinnt in Angers Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Paris Saint-Germain feiert in der 31. Runde der Ligue 1 einen 3:0-Auswärtssieg gegen Angers SCO. Mit dem souveränen Erfolg marschiert Paris unaufhaltsam weiter in Richtung Meisterschaft, während Angers punktelos zurückbleibt.

Von Beginn an agiert der Hauptstadt-Klub gnadenlos effizient. Schon nach knapp acht Minuten trifft Lee Kang-in zur frühen Führung (7.).

Angers hält im Anschluss zwar unglaubliche 76 Prozent Ballbesitz, bleibt im Angriffsdrittel aber völlig harmlos. Noch vor dem Pausenpfiff erhöht Mayulu nach einer maßgeschneiderten Vorlage von Beraldo eiskalt auf 2:0 (39.).

Gelb-Rot für Ramos

Zur Halbzeit reagieren die Gäste und bringen mit Joao Neves, Pedro Fernandez und Warren Zaire-Emery drei frische Akteure. Kurz darauf trifft Vorlagengeber Beraldo, ideal bedient von Lee Kang-in, selbst zum 3:0 (52.).

In einer hitzigen Schlussphase sieht PSG-Stürmer Goncalo Ramos noch die Gelb-Rote Karte. Trotz Überzahl bringt Angers offensiv nichts mehr zustande und verbucht im gesamten Spiel lediglich einen einzigen Torschuss.

Der Sieg festigt die unangefochtene Pariser Dominanz an der Tabellenspitze. Die Pariser liegen jetzt sechs Punkte vor Verfolger Lens mit Samson Baidoo.

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