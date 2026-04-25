Ex-Salzburg-Coach gewinnt erneut die Champions League

Al-Ahli gewinnt zum zweiten Mal hintereinander die AFC Champions League, den größten Klubbewerb Asiens.

Das Team aus Saudi-Arabien kann sich unter dem ehemaligen Red-Bull-Salzburg-Coach Matthias Jaissle im Finale mit 1:0 gegen Machida Zelvia aus Japan durchsetzen.

Dabei sieht es lange Zeit nicht gut für das Team von Jaissle aus. Zunächst kriegt Zakaria Hawsari für eine Tätlichkeit Rot (68.), ehe in der Nachspielzeit Mohammed Abdulrahman für eine Beleidigung vom Platz fliegt (90+5.).

Trotz zwei Mann weniger kann sich das Team aus Jeddah in seinem Heimstadion in die Verlängerung retten. Dort sorgt Firas Al-Buraikan nach Vorlage von Ex-Barca-Spieler Franck Kessie für die Entscheidung (96.).