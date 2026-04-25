FC Bayern München FC Bayern München BMU
FC Barcelona FC Barcelona BAR
Endstand
1:1
0:1 , 1:0
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Bayern-Frauen erkämpfen gute Ausgangslage gegen Barca

In Unterzahl holen die Frauen des FC Bayern ein Unentschieden. Die beiden ÖFB-Legionärinnen sind nur Ersatz.

Bayern-Frauen erkämpfen gute Ausgangslage gegen Barca Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Die Fußballerinnen des FC Bayern München sorgen im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Women's Champions League gegen den FC Barcelona in Unterzahl für eine kleine Überraschung.

Die Münchnerinnen holen im Heimspiel ein 1:1 (0:1) und wahren für das Rückspiel nächsten Sonntag die Chance auf den Finaleinzug. Die beiden Österreicherinnen Barbara Dunst und Katharina Naschenweng kommen bei den Bayern nicht zum Einsatz, Sarah Zadrazil ist nach ihrem Kreuzbandriss noch in der Reha-Phase.

Kett mit Tor und Roter Karte

Ewa Pajor bringt die Favoritinnen in der achten Minute in Führung. Verteidigerin Franziska Kett erzielt den Ausgleich (69.), muss aber wenig später wegen einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz (79.). Auch Trainer José Barcala sieht wegen heftiger Proteste beim Kett-Platzverweis die Rote Karte.

Das zweite Halbfinale bestreiten Titelverteidiger Arsenal ohne die verletzte ÖFB-Teamtorhüterin Manuela Zinsberger und Olympique Lyon gegeneinander.

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