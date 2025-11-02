Derbytime! Das sind die Viertelfinal-Duelle im ÖFB-Cup

Ende Jänner bzw. Anfang Februar steht die vierte Runde im UNIQA ÖFB-Cup an, die gleichzeitig schon das Viertelfinale markiert.

Im Rennen um den Cup-Titel sind nur noch Bundesliga-Vereine vertreten. Die Favoriten bekommen Auswärtsspiele ausgelost, ein Stadt-Derby rundet die Paarungen ab.

Die Auslosung ergab folgende Duelle:

SV Oberbank Ried vs. SK Rapid

LASK vs. FC Blau-Weiß Linz

SCR Altach vs. SK Puntigamer Sturm Graz

RZ Pellets Wolfsberger AC vs. FC Red Bull Salzburg

Die Viertelfinale-Spiele werden von 30. Jänner bis 1. Februar 2026 ausgetragen. Die genauen Termine und die TV-Übertragungen folgen zeitnah.