NEWS
Derbytime! Das sind die Viertelfinal-Duelle im ÖFB-Cup
Speziell eine Begegnung verspricht besondere Brisanz. Die Duelle im Überblick:
Ende Jänner bzw. Anfang Februar steht die vierte Runde im UNIQA ÖFB-Cup an, die gleichzeitig schon das Viertelfinale markiert.
Im Rennen um den Cup-Titel sind nur noch Bundesliga-Vereine vertreten. Die Favoriten bekommen Auswärtsspiele ausgelost, ein Stadt-Derby rundet die Paarungen ab.
Die Auslosung ergab folgende Duelle:
SV Oberbank Ried vs. SK Rapid
LASK vs. FC Blau-Weiß Linz
SCR Altach vs. SK Puntigamer Sturm Graz
RZ Pellets Wolfsberger AC vs. FC Red Bull Salzburg
Die Viertelfinale-Spiele werden von 30. Jänner bis 1. Februar 2026 ausgetragen. Die genauen Termine und die TV-Übertragungen folgen zeitnah.