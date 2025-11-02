Ilzers TSG prolongiert gegen kriselndes Wolfsburg Erfolgslauf

Am neunten Spieltag der deutschen Bundesliga besiegt die TSG Hoffenheim den VfL Wolfsburg auswärts mit 3:2 in einem torreichen Duell.

Nach frühem Rückstand durch Mohamed Amoura (14.) drehen die von Christian Ilzer betreuten Gäste das Spiel und sichern sich wichtige Punkte, wodurch sie auf den sechsten Tabellenplatz klettern. Der VfL Wolfsburg verbleibt auf Rang zwölf.

Amoura bringt den VfL in Front

Die Partie in der Volkswagen Arena beginnt rasant. Wolfsburg geht durch Mohamed Amoura (14.) in Führung, doch Hoffenheim findet noch vor der Pause durch Wouter Burger den Ausgleich (31.). Mit 1:1 geht es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel sorgt Grischa Promel per Kopf (50.) für die Hoffenheimer Führung. Wolfsburg gleicht jedoch erneut durch Mohamed Amoura (56.) zum 2:2 aus. Wouter Burger erzielt mit seinem zweiten Treffer (62.) das entscheidende 3:2 für Hoffenheim.

Muss Simonis nun gehen?

Ein vermeintliches viertes Hoffenheimer Tor durch Ihlas Bebou wird nach VAR-Überprüfung aberkannt. Alexander Prass wird in der 83. Minute eingewechselt und hilft, den Vorsprung zu verteidigen. Patrick Wimmer steht beim VfL erkrankt nicht im Kader.

Mit diesem Auswärtssieg festigt die TSG Hoffenheim ihre Position im Kampf um die internationalen Plätze, während Wolfsburg die fünfte Niederlage in den letzten sechs Ligaspielen bezieht und immer weiter abrutscht.

Die Luft für "Wölfe"-Coach Paul Simons wird damit immer dünner. Diesbezüglich soll es bereits Pläne für seine Ablöse geben.