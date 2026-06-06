Serie gedreht! Kapfenberg krönt sich zum Meister

Die Kapfenberg Bulls haben mit einem 94:80-Heimsieg über die Oberwart Gunners im entscheidenden fünften Spiel die Meisterschaft in der win2day Basketball Superliga gewonnen.

Die Steirer drehten am Weg zu ihrem achten Championat – wie schon in der Finalserie 2003 gegen Gmunden – einen 0:2-Rückstand in der „best-of-5“-Finalserie.

Als Gewinner des Grunddurchgangs und der Platzierungsrunde sicherte sich Kapfenberg nun auch den Titel. Die Oberwart Gunners verpassten hingegen den „Three-Peat“ und müssen nach zwei gewonnenen Championaten in Folge den Titel den Obersteirern überlassen.

Kapfenberg gelingt im Schlussviertel die Entscheidung

Vor 1000 Zusehern in der Sporthalle Walfersam konnte sich in der ersten Halbzeit vorerst kein Team um mehr als fünf Punkte absetzen.

Erst in den zweiten 20 Minuten griff Kapfenbergs Defensive – und über die Verteidigung machte der nunmehr achtfache Champion Punkt um Punkt weg. Im Schlussviertel schwanden bei Oberwart, wie schon in Spiel vier, die Kräfte und Kapfenberg setzte sich entscheidend ab.

Zum Finals-MVP – dem wertvollsten Spieler der Finalserie – wurde Kapfenbergs Taye Fields gewählt. Der US-Amerikaner, der früh in der ersten Halbzeit bereits drei Fouls hinnehmen musste, kam am Ende in der entscheidenden Begegnung auf 26 Punkte und sechs Rebounds. Bester Werfer der Gunners war Ian Martinez mit 20 Zählern.