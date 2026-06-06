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WM-Testspiel heute: USA - Deutschland

Die DFB-Elf fordert im letzten Test vor Turnierstart die Gastgeber heraus. LIVE-Infos:

WM-Testspiel heute: USA - Deutschland Foto: © IMAGO / Sven Simon
Textquelle: © LAOLA1
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WM-Generalprobe für die deutsche Nationalmannschaft: Das DFB-Team trifft im finalen Testspiel in Chicago auf die USA (ab 20:30 Uhr MEZ im LIVE-Ticker >>>).

Die Nagelsmann-Elf testete zuletzt gegen Finnland und siegte daheim souverän mit 4:0. Bei der WM trifft die DFB-Auswahl auf Ecuador, die Elfenbeinküste und Curacao.

WM-Gastgeber USA siegte zuletzt im Test-Duell mit dem Senegal 2:1. Die Pochettino-Truppe ist in Gruppe D mit der Türkei, Paraguay und Australien.

USA - Deutschland im LIVE-Ticker:

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